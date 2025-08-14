Governo de RO entrega 84 km de pavimentação na Rodovia-370, Cone Sul do estado, nesta sexta-feira, 15

Nesta sexta-feira (15), o governo de Rondônia entrega a conclusão das obras de asfaltamento de 84 quilômetros na RO-370, no trecho entre as cidades de Corumbiara e o trevo da Pedra

Com o objetivo de oferecer mais qualidade e segurança nas estradas estaduais, o governo de Rondônia investe na pavimentação das rodovias, proporcionando suporte ao tráfego de veículos, especialmente aqueles responsáveis pelo escoamento da produção local. Nesta sexta-feira (15), o governo do estado entrega a conclusão das obras de asfaltamento de 84 quilômetros na RO-370, no trecho entre as cidades de Corumbiara e o trevo da Pedra, ponto de acesso às cidades de Parecis e Chupinguaia.

Os serviços executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) incluíram limpeza, drenagem, terraplenagem, construção de galerias e duas pontes de concreto sobre os rios Omerê e Cabreúva. Também foram implantadas passagens para fauna, trechos com terceiras faixas e sinalização horizontal e vertical. A obra contou com um investimento superior a R$ 300 milhões, de recursos próprios do governo de Rondônia.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra tem impacto direto no desenvolvimento econômico do estado. “A RO-370 é uma via fundamental para economia da região. A entrega da rodovia fortalece o escoamento da produção e o deslocamento da população, impulsionando o crescimento do estado e garantindo mais segurança para quem utiliza as estradas”, ressaltou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, enfatizou o rigor técnico adotado na execução da obra. “As obras seguem os mais altos padrões de engenharia, com 10 centímetros de espessura de asfalto, drenagem adequada, pontes e passagens de fauna. Trata-se de uma obra que suportará o tráfego intenso de carros, carretas e ônibus.”

