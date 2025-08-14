Curso remoto de Recepção e Atendimento ao Turista está com inscrições abertas até 21 de agosto

Osetor turístico é um dos segmentos econômicos que enfrenta a carência de mão de obra qualificada em Rondônia. Para suprir essa demanda, o governo de Rondônia oferta sempre capacitação para quem busca atuar na área. O próximo curso a ser ministrado pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) nesse contexto é o de Recepção e Atendimento ao Turista, o qual será oferecido no formato remoto para contemplar todos os municípios rondonienses. As inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de agosto, através do link https://rondonia.ro.gov .br/publicacao/ cursos-de-formacao-inicial-12-25-remoto-inscricoes-de-11-08-2025-a-21-08-2025/

Durante as aulas, que acontecerão no período noturno, de 28 de agosto a 24 de setembro, o aluno será capacitado para compreender a importância do turismo como fator de desenvolvimento local e valorização da identidade cultural, estando preparado, portanto, para orientar os visitantes de forma clara, segura e acolhedora, promovendo o bem-estar e a satisfação do turista. Prestar informações sobre os serviços disponíveis, atrações turísticas e outras orientações relevantes é uma das atribuições de quem se capacita para essa função. Um recepcionista competente precisa: ser atencioso, cordial, empático, ter boa postura e usar vestuário discreto.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a qualificação da mão de obra em nichos de mercado que estão no ecossistema da vocação econômica regional é uma das estratégias da gestão estadual. “O desenvolvimento econômico e social é assegurado com investimentos na educação profissional porque essa modalidade de ensino impacta positivamente toda a população”, ressaltou.

PROFISSIONAL DO FUTURO

Com a expansão do ensino online, os estudantes podem descobrir uma nova vocação ou atualizar o currículo com foco na profissão que planeja exercer. A aluna do Curso Técnico em Secretaria Escolar, Edvânia Silva, 40 anos, começou no início de agosto a fazer também o curso remoto de Gestão Financeira e Orçamentária. “Como vou atuar na gestão de uma escola, quanto mais conhecimento na área administrativa, mais preparada estarei para cumprir o meu papel”, argumentou a moradora do Bairro Aponiã, em Porto Velho.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, salientou que o turismo é um dos ramos de atividades que demanda qualificação de mão de obra em Rondônia porque o estado está localizado em uma região que se destaca pelas suas belezas naturais. “A Amazônia sempre atrai visitantes devido as suas belezas e potencialidades. Capacitar o estudante com uma visão sustentável é uma medida assertiva para se formar profissionais do futuro.”

