Geral Rondônia

Curso remoto de Recepção e Atendimento ao Turista está com inscrições abertas até 21 de agosto

Osetor turístico é um dos segmentos econômicos que enfrenta a carência de mão de obra qualificada em Rondônia. Para suprir essa demanda, o governo ...

14/08/2025 12h55
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
Com avanço tecnológico, ensino profissionalizante se expande em Rondônia ofertando  cursos remotos em diversas áreas nos 52 municípios rondonienses
Com avanço tecnológico, ensino profissionalizante se expande em Rondônia ofertando  cursos remotos em diversas áreas nos 52 municípios rondonienses

Osetor turístico é um dos segmentos econômicos que enfrenta a carência de mão de obra qualificada em Rondônia. Para suprir essa demanda, o governo de Rondônia oferta sempre capacitação para quem busca atuar na área. O próximo curso a ser ministrado pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) nesse contexto é o de Recepção e Atendimento ao Turista, o qual será oferecido no formato remoto para contemplar todos os municípios rondonienses. As inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de agosto, através do link https://rondonia.ro.gov .br/publicacao/ cursos-de-formacao-inicial-12-25-remoto-inscricoes-de-11-08-2025-a-21-08-2025/

Durante as aulas, que acontecerão no período noturno, de 28 de agosto a 24 de setembro, o aluno será capacitado para compreender a importância do turismo como fator de desenvolvimento local e valorização da identidade cultural, estando preparado, portanto, para orientar os visitantes de forma clara, segura e acolhedora, promovendo o bem-estar e a satisfação do turista. Prestar informações sobre os serviços disponíveis, atrações turísticas e outras orientações relevantes é uma das atribuições de quem se capacita para essa função. Um recepcionista competente precisa: ser atencioso, cordial, empático, ter boa postura e usar vestuário discreto.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a qualificação da mão de obra em nichos de mercado que estão no ecossistema da vocação econômica regional é uma das estratégias da gestão estadual. “O desenvolvimento econômico e social é assegurado com investimentos na educação profissional porque essa modalidade de ensino impacta positivamente toda a população”, ressaltou.

Com a expansão do ensino online, os estudantes podem descobrir uma nova vocação
Com a expansão do ensino online, os estudantes podem descobrir uma nova vocação

PROFISSIONAL DO FUTURO

Com a expansão do ensino online, os estudantes podem descobrir uma nova vocação ou atualizar o currículo com foco na profissão que planeja exercer. A aluna do Curso Técnico em Secretaria Escolar, Edvânia Silva, 40 anos, começou no início de agosto a fazer também o curso remoto de Gestão Financeira e Orçamentária. “Como vou atuar na gestão de uma escola, quanto mais conhecimento na área administrativa, mais preparada estarei para cumprir o meu papel”, argumentou a moradora do Bairro Aponiã, em Porto Velho.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, salientou que o turismo é um dos ramos de atividades que demanda qualificação de mão de obra em Rondônia porque o estado está localizado em uma região que se destaca pelas suas belezas naturais. “A Amazônia sempre atrai visitantes devido as suas belezas e potencialidades. Capacitar o estudante com uma visão sustentável é uma medida assertiva para se formar profissionais do futuro.”

Fonte
Texto: João Albuquerque
Fotos: João Albuquerque
Secom - Governo de Rondônia

