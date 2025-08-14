Quinta, 14 de Agosto de 2025
Geral Rondônia

Distrito de Vista Alegre do Abunã recebe do governo de RO praça totalmente revitalizada

Odistrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho, recebeu na terça-feira (12), a praça pública totalmente revitalizada pelo governo de Rondônia. ...

14/08/2025 12h35

Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
Geral Rondônia

Distrito de Vista Alegre do Abunã recebe do governo de RO praça totalmente revitalizada

Odistrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho, recebeu na terça-feira (12), a praça pública totalmente revitalizada pelo governo de Rondônia. ...

14/08/2025 12h35
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
O novo espaço conta com pista de caminhada, academia ao ar livre, bicicletário, playground, pergolados, áreas arborizadas, quadra de areia, campo de futebol, quadra poliesportiva e iluminação moderna
O novo espaço conta com pista de caminhada, academia ao ar livre, bicicletário, playground, pergolados, áreas arborizadas, quadra de areia, campo de futebol, quadra poliesportiva e iluminação moderna

Odistrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho, recebeu na terça-feira (12), a praça pública totalmente revitalizada pelo governo de Rondônia. A entrega reuniu moradores e autoridades, que celebraram o investimento de quase R$ 2 milhões, transformando o local em um espaço de lazer e esporte para a comunidade. O novo espaço conta com pista de caminhada, academia ao ar livre, bicicletário, playground, pergolados, áreas arborizadas, quadra de areia, campo de futebol, quadra poliesportiva e iluminação moderna.

Com a revitalização, coordenada pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), a praça se torna mais do que um ponto de lazer, passa a ser um símbolo de valorização do distrito e um incentivo ao convívio social e à prática de atividades físicas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra reforça o comprometimento do governo de levar melhorias a todas as regiões do estado. “A revitalização impulsiona a qualidade de vida, além de trazer alegria para população. A iniciativa faz parte das ações do governo de Rondônia que tem levado obras e serviços integradamente em todo o estado, promovendo a valorização dos espaços públicos e o cuidado com as pessoas”, enfatizou.

Praça passa a ser símbolo de valorização do distrito e um incentivo ao convívio social
Praça passa a ser símbolo de valorização do distrito e um incentivo ao convívio social

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Elias Rezende, ressaltou o empenho da equipe da Seosp para concluir a obra. “Quero parabenizar toda a equipe da Seosp, que trabalhou para que esta praça fosse entregue. Temos aqui uma quadra poliesportiva, campo sintético, quadra de areia, pista de caminhada, iluminação moderna, playground e muito mais, para que a população de Vista Alegre tenha um espaço de qualidade.”

Rosana Conceição Moura, mãe do aluno Enzo Guilherme, do projeto Construindo Campeões, disse que receber a nova praça é motivo de alegria e tranquilidade. “Agora me sinto mais segura, porque é mais perto. Antes, ele precisava atravessar a BR para treinar, era longe e perigoso. Ele entrou no projeto este ano e está gostando muito, inclusive o rendimento na escola também melhorou. Moro aqui há nove anos e nunca tivemos uma praça assim. É gratificante ver algo tão importante para a comunidade. Estou muito satisfeita e agradeço ao governo do estado pela entrega desta praça para todos nós.”

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

O coordenador do projeto Construindo Campeões, Ivo Garcia Mendes, falou com entusiasmo sobre o impacto da obra para as crianças e adolescentes atendidos. “É um projeto com escolinha de futebol que agrega crianças de 5 a 17 anos, com objetivo de formar cidadãos. Antes, tínhamos dificuldade com o deslocamento para treinar, mas agora ficou excelente, porque o campo está próximo para todos.”

Projeto Construindo Campeões agrega crianças de 5 a 17 anos, com objetivo de formar cidadãos
Projeto Construindo Campeões agrega crianças de 5 a 17 anos, com objetivo de formar cidadãos

“Hoje temos 168 atletas, e para participar eles precisam estar bem na escola, com acompanhamento da família e média mínima de nota 8. Sempre foi um prazer trabalhar com crianças e ver o sorriso delas e dos pais de gratidão. Tem criança que nem dormiu de ansiedade para usar o novo espaço. Com a entrega desta praça, é a realização de um sonho para toda a comunidade, em especial para as crianças. Agradeço ao governo de Rondônia por ter olhado pela gente e pela nossa comunidade”, destacou o coordenador do projeto Construindo Campeões.

Segundo o administrador do distrito de Vista Alegre do Abunã, Deivde Becker, a entrega representa um marco histórico para a população local. O espaço será fundamental para atividades esportivas, culturais e comunitárias, reforçando o projeto Construindo Campeões e abrindo oportunidades para revelar talentos. “A parceria do governo do estado com os municípios é fundamental, pois muitas vezes a prefeitura não tem condições de ofertar o lazer que a população precisa. Em nome de toda a equipe, agradeço por esse investimento que vai transformar a qualidade de vida da nossa comunidade”, evidenciou.

SERVIÇOS ESSENCIAIS

Os moradores também tiveram acesso a serviços gratuitos
Os moradores também tiveram acesso a serviços gratuitos

Além da inauguração, as crianças presentes participaram de ações educativas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) sobre segurança no trânsito, enquanto os moradores tiveram acesso a serviços gratuitos do programaRondônia Cidadã, promovido pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

Foram oferecidos atendimentos como:

  • Emissão da nova carteira de identidade;
  • Segunda via de documentos;
  • Cadastramento no programaMamãe Cheguei;
  • Testes rápidos de saúde, aferição de pressão e glicemia; e
  • Foto 3×4.

A moradora do distrito, Lucia Helena, destacou que a presença dos serviços foi muito importante e aproveitou para agradecer ao governo de Rondônia pela obra. “Vim com meu esposo para atualizar a identidade dele, que estava vencida há muito tempo. Além desse atendimento, tivemos a alegria de receber essa praça maravilhosa. Agora, as crianças vão poder brincar nos parquinhos e praticar esportes nas quadras. É um presente para toda a comunidade esse espaço tão bonito.”

Fonte
Texto: Bruna Farias e Jane Carvalho
Fotos: Daiane Mendonça
Secom - Governo de Rondônia

