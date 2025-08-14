Distrito de Vista Alegre do Abunã recebe do governo de RO praça totalmente revitalizada

Odistrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho, recebeu na terça-feira (12), a praça pública totalmente revitalizada pelo governo de Rondônia. A entrega reuniu moradores e autoridades, que celebraram o investimento de quase R$ 2 milhões, transformando o local em um espaço de lazer e esporte para a comunidade. O novo espaço conta com pista de caminhada, academia ao ar livre, bicicletário, playground, pergolados, áreas arborizadas, quadra de areia, campo de futebol, quadra poliesportiva e iluminação moderna.

Com a revitalização, coordenada pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), a praça se torna mais do que um ponto de lazer, passa a ser um símbolo de valorização do distrito e um incentivo ao convívio social e à prática de atividades físicas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra reforça o comprometimento do governo de levar melhorias a todas as regiões do estado. “A revitalização impulsiona a qualidade de vida, além de trazer alegria para população. A iniciativa faz parte das ações do governo de Rondônia que tem levado obras e serviços integradamente em todo o estado, promovendo a valorização dos espaços públicos e o cuidado com as pessoas”, enfatizou.

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Elias Rezende, ressaltou o empenho da equipe da Seosp para concluir a obra. “Quero parabenizar toda a equipe da Seosp, que trabalhou para que esta praça fosse entregue. Temos aqui uma quadra poliesportiva, campo sintético, quadra de areia, pista de caminhada, iluminação moderna, playground e muito mais, para que a população de Vista Alegre tenha um espaço de qualidade.”

Rosana Conceição Moura, mãe do aluno Enzo Guilherme, do projeto Construindo Campeões, disse que receber a nova praça é motivo de alegria e tranquilidade. “Agora me sinto mais segura, porque é mais perto. Antes, ele precisava atravessar a BR para treinar, era longe e perigoso. Ele entrou no projeto este ano e está gostando muito, inclusive o rendimento na escola também melhorou. Moro aqui há nove anos e nunca tivemos uma praça assim. É gratificante ver algo tão importante para a comunidade. Estou muito satisfeita e agradeço ao governo do estado pela entrega desta praça para todos nós.”

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

O coordenador do projeto Construindo Campeões, Ivo Garcia Mendes, falou com entusiasmo sobre o impacto da obra para as crianças e adolescentes atendidos. “É um projeto com escolinha de futebol que agrega crianças de 5 a 17 anos, com objetivo de formar cidadãos. Antes, tínhamos dificuldade com o deslocamento para treinar, mas agora ficou excelente, porque o campo está próximo para todos.”

“Hoje temos 168 atletas, e para participar eles precisam estar bem na escola, com acompanhamento da família e média mínima de nota 8. Sempre foi um prazer trabalhar com crianças e ver o sorriso delas e dos pais de gratidão. Tem criança que nem dormiu de ansiedade para usar o novo espaço. Com a entrega desta praça, é a realização de um sonho para toda a comunidade, em especial para as crianças. Agradeço ao governo de Rondônia por ter olhado pela gente e pela nossa comunidade”, destacou o coordenador do projeto Construindo Campeões.

Segundo o administrador do distrito de Vista Alegre do Abunã, Deivde Becker, a entrega representa um marco histórico para a população local. O espaço será fundamental para atividades esportivas, culturais e comunitárias, reforçando o projeto Construindo Campeões e abrindo oportunidades para revelar talentos. “A parceria do governo do estado com os municípios é fundamental, pois muitas vezes a prefeitura não tem condições de ofertar o lazer que a população precisa. Em nome de toda a equipe, agradeço por esse investimento que vai transformar a qualidade de vida da nossa comunidade”, evidenciou.

SERVIÇOS ESSENCIAIS

Os moradores também tiveram acesso a serviços gratuitos

Além da inauguração, as crianças presentes participaram de ações educativas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) sobre segurança no trânsito, enquanto os moradores tiveram acesso a serviços gratuitos do programaRondônia Cidadã, promovido pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

Foram oferecidos atendimentos como:

Emissão da nova carteira de identidade;

Segunda via de documentos;

Cadastramento no programa Mamãe Cheguei;

Testes rápidos de saúde, aferição de pressão e glicemia; e

Foto 3×4.

A moradora do distrito, Lucia Helena, destacou que a presença dos serviços foi muito importante e aproveitou para agradecer ao governo de Rondônia pela obra. “Vim com meu esposo para atualizar a identidade dele, que estava vencida há muito tempo. Além desse atendimento, tivemos a alegria de receber essa praça maravilhosa. Agora, as crianças vão poder brincar nos parquinhos e praticar esportes nas quadras. É um presente para toda a comunidade esse espaço tão bonito.”

