Defesa Civil estadual de SP alerta para tempo seco e grande amplitude térmica nos próximos dias

A Defesa Civil informa que entre quinta-feira (14) e domingo (17), uma forte massa de ar seco vai predominar sobre o território paulista, mantendo o tempo estável e sem chuvas significativas. Apenas áreas próximas ao litoral devem registrar chuva isolada, mas sem acumulados relevantes.

Os dias serão típicos de inverno, com pouca nebulosidade, favorecendo grande amplitude térmica, frio nas manhãs e calor nas tardes. Em regiões da Serra da Mantiqueira e interior, as mínimas podem chegar a 3°C, enquanto no oeste paulista as máximas podem atingir 32°C.

A formação de nevoeiros na faixa leste será comum nas primeiras horas do dia, dissipando-se rapidamente com o aquecimento. No período da tarde, a umidade relativa do ar deve cair acentuadamente, chegando a níveis críticos em diversas regiões, especialmente no oeste e noroeste do Estado, onde os índices podem ficar em ou abaixo de 20%.

Essas condições aumentam o risco de queimadas e exigem atenção redobrada para evitar problemas respiratórios. A Defesa Civil orienta a população a intensificar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes e não realizar queimadas.

Previsão por regiões:

• Região Metropolitana: pode ocorrer chuva fraca; mín. 11°C, máx. 24°C, URA (Umidade Relativa do Ar) 40%.

• Baixada Santista: chuva de moderada a fraca; mín. 15°C, máx. 23°C, URA 50%.

• Serra da Mantiqueira: mín. 3°C, máx. 26°C, URA 30%.

• Vale do Paraíba e Litoral Norte: chuva de moderada a fraca; mín. 14°C, máx. 23°C, URA 50%.

• Vale do Ribeira e Itapeva: chuva de moderada a fraca; mín. 4°C, máx. 26°C, URA 40%.

• Campinas e Sorocaba: mín. 3°C, máx. 27°C, URA 30%.

• Presidente Prudente e Marília: mín. 5°C, máx. 31°C, URA 20%.

• Bauru e Araraquara: mín. 7°C, máx. 29°C, URA abaixo dos 20%.

• Araçatuba e São José do Rio Preto: mín. 9°C, máx. 32°C, URA abaixo dos 20%.

• Franca, Barretos e Ribeirão Preto: mín. 7°C, máx. 32°C, URA abaixo dos 20%.