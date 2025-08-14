Polícia Ambiental fecha duas fábricas clandestinas de balões na zona leste de SP

Duas fábricas clandestinas de balões foram descobertas e fechadas durante a Operação São Paulo Sem Fogo, realizada nesta quinta-feira (14), por equipes da 3ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Nos locais, em endereços da zona leste da cidade de São Paulo, foram apreendidos dezenas de balões e materiais utilizados para a fabricação.

Multas aos responsáveis chegaram a R$ 890 mi. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação

Com ajuda de uma denúncia anônima, o setor de inteligência da PM Ambiental identificou os possíveis locais de onde eram produzidos os balões. Na data de hoje, os agentes deram cumprimento a três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça nos bairros Vila Industrial, Vila Bancária e Recanto Verde do Sol.

Durante as diligências, foram encontrados dois imóveis na região que eram usados clandestinamente para a confecção de balões. No total, foram recolhidos 88 balões, sendo 13 de grande porte, 372 artefatos explosivos e diversos materiais usados na fabricação, incluindo estruturas metálicas, papel de seda, bandeiras, antenas, pó de vidro para cerol, cera e estopa.

Além disso, também foram apreendidos celulares e computadores encontrados nos locais. Duas pessoas foram detidas e conduzidas à Divisão de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente (DIIMA) para adoção de medidas cabíveis.

Os responsáveis foram multados em R$ 890 mil e responderão por crimes ambientais, tanto na esfera criminal, quanto na administrativa.

Produção era de 88 balões. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação

Apoio

A operação executada pela Polícia Militar Ambiental contou com o apoio da Secretaria Executiva do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema) e do Grupo Especial de Combate aos Crimes Ambientais e de Parcelamento do Solo Urbano (Gecap), ambos do Ministério Público do Estado de São Paulo, fortalecendo a integração entre forças de segurança e órgãos de fiscalização ambiental.

A confecção, transporte e soltura de balões são práticas criminosas, previstas na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). A pena para quem for flagrado fabricando, transportando ou soltando balões pode chegar a três anos de detenção, além das multas.

Operação SP Sem Fogo

A Operação SP Sem Fogo é uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Segurança Pública e Defesa Civil do Estado. Além disso, conta com iniciativas e investimentos do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Ambiental, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), além da própria Semil e de suas vinculadas: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Fundação Florestal (FF).

Para cumprir seus objetivos, a Operação São Paulo Sem Fogo desenvolve uma série de atividades de forma permanente ao longo do ano, divididas em fases (verde, amarela e vermelha), conforme as necessidades e priorizações de cada período .