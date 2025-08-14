Quinta, 14 de Agosto de 2025
Geral Rondônia

Mais de 40 concluintes do programa Vencer recebem kit profissional do governo de RO em Nova Brasilândia d’Oeste

Em cerimônia realizada na quarta-feira (13), em Nova Brasilândia d’Oeste, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Fam...

14/08/2025 11h34
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
Kits profissionais foram entregues a concluintes dos cursos de Salgadeiro e Costureiro Industrial do Vestuário, em Nova Brasilândia
Kits profissionais foram entregues a concluintes dos cursos de Salgadeiro e Costureiro Industrial do Vestuário, em Nova Brasilândia

Em cerimônia realizada na quarta-feira (13), em Nova Brasilândia d’Oeste, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), entregou mais uma remessa de kits profissionais para 44 concluintes de 2 cursos profissionalizantes do programaVencer. Receberão as ferramentas de trabalho, concluintes dos cursos de Salgadeiro e Costureiro Industrial do Vestuário. O investimento do governo foi de R$ 59.634,19 mil.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforçou a importância do programaVencerpor garantir capacitação profissional gratuita a jovens e adultos a partir dos 16 anos, inscritos no Cadastro Único, dando oportunidade de ingressarem no mercado de trabalho ou trabalharem por conta própria com os kits profissionais entregues após a conclusão do curso. “São vidas que estão sendo transformadas e que refletem na melhoria da qualidade de vida da população como um todo, com a disponibilidade de mão de obra qualificada”, ressaltou.

NOVAS ENTREGAS

Na tarde desta quinta-feira (14), em solenidade na Escola Estadual Angelina dos Anjos, em Costa Marques, serão entregues mais 21 kits profissionais a concluintes do curso de Salgadeiro, cujo investimento do governo foi de R$ 18.291,21 mil. Já nesta sexta-feira (15), no auditório do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) em Cacoal, receberão o kit, 60 concluintes dos cursos de Operador de Computador, Manicure e pedicure, Mecânico de Motocicletas, e Costureiro Industrial do Vestuário. Para esses equipamentos, o governo estadual investiu R$ 71.260,66 mil.

A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou que além do curso gratuito, incluindo material didático, os participantes recebem auxílio de R$ 200 mensais, durante um ano, como ajuda de custo. “O foco do programa está nas famílias vulneráveis, podendo participar até duas pessoas de uma mesma casa, e isso contribui não apenas com o aumento do auxílio, mas, principalmente de vencerem os desafios juntos, transformando mais vidas na família.”

ETAPA 2025

As inscrições para a etapa 2025 foram encerradas dia 31 de julho, para 32 cursos e reabertas no último dia 12 para vagas remanescentes em 20 cursos .Desta vez, estão sendo ofertadas 3 mil vagas para cursos nas áreas de:

  • Energia;
  • Alimentos e Bebidas;
  • Vestuário;
  • Tecnologia da Informação;
  • Automotiva;
  • Refrigeração e Climatização;
  • Gestão;
  • Comércio;
  • Turismo;
  • Gastronomia; e
  • Moda e Beleza.
Além do kit profissional, participantes recebem material didático e auxílio financeiro mensal de R$ 200
Além do kit profissional, participantes recebem material didático e auxílio financeiro mensal de R$ 200

As vagas contemplam 20 municípios, 10 a mais que a edição 2024, que são: Porto Velho, Candeias do Jamari, Ariquemes, Buritis, Jaru, Machadinho d’Oeste, Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena, Colorado do Oeste, Rolim de Moura, Alta Floresta d’Oeste, São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Guajará-Mirim e Nova Mamoré.

Além do kit profissional, os participantes recebem o material didático e auxílio financeiro mensal de R$ 200, durante um ano. Fazem parte dos critérios para inscrição: estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), ter idade a partir dos 16 anos, e residir no estado de Rondônia.

Na primeira etapa aberta no ano passado, o programaVencerrecebeu 6.910 inscrições, das quais 2.906 tiveram a matrícula confirmada. Desse total, 1.853 concluíram o curso e 1.217 já receberam o kit. Com essas duas novas entregas, serão 1.298 profissionais disponibilizados ao mercado de trabalho.

Fonte
Texto: Veronilda Lima
Fotos: Fábio Silva
Secom - Governo de Rondônia

