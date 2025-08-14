Quinta, 14 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Provão Paulista 2025: inscrições para avaliação que garante vagas nas universidades públicas de SP terminam nesta sexta (15)

Alunos do Ensino Médio da rede estadual estão inscritos automaticamente no Provão Paulista 2025, enquanto os da EJA e de outras redes públicas deve...

14/08/2025 11h34
Por: Redação Fonte: Secom SP
O Provão Paulista Seriado 2025 garante 15 mil vagas nas universidades e faculdades paulistas. Foto: Divulgação/Governo de SP
O Provão Paulista Seriado 2025 garante 15 mil vagas nas universidades e faculdades paulistas. Foto: Divulgação/Governo de SP

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) recebe até esta sexta-feira (15) as inscrições de estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e de redes de ensino público de outros estado e dos institutos federais para o Provão Paulista Seriado 2025, avaliação do Governo de São Paulo que garante 15 mil vagas nas universidades e faculdades paulistas. A inscrição, que deve ser individual e registrada no portal da Vunesp, em https://www.vunesp.com.br/ , é gratuita.

Estão em disputa vagas na USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), nas Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e na Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

Governo do Estado de São Paulo · Fique por Dentro – Educação – Provão Paulista 2025: inscrições para avaliação que garante vagas nas universidades públicas de SP terminam nesta sexta-feira (15)


“As inscrições que se encerram nesta sexta-feira são voltadas a estudantes da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, de institutos federais e de redes públicas de ensino de outros estados. É importante que o estudante, no ato da inscrição, escolha a cidade de aplicação da prova. Lembrando que os estudantes da rede estadual de ensino, das escolas de aplicação das universidades, das Etecs do estado de São Paulo e das redes municipais estão automaticamente inscritos na prova e farão o Provão deste ano em suas próprias escolas. Em breve, abriremos o portal para que os estudantes da terceira série escolham o curso de preferência”, afirma a diretora de avaliação da Seduc-SP, Helena Maria Salla.

No ato da inscrição, os candidatos às vagas do Provão devem optar pelo local de aplicação das provas, em polos localizados nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Sorocaba.

As provas dos estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio estão marcadas para os dias 4 e 5 de novembro, no período da manhã. Os estudantes da EJA também farão as provas nos mesmos dias e horários. Da EJA, podem participar estudantes que concluíram o terceiro termo do Ensino Médio no primeiro semestre de 2025 ou que encerram este ciclo escolar no segundo semestre deste ano.

Os estudantes das três séries do Ensino Médio regular criam uma trajetória no Provão Paulista Seriado e devem, obrigatoriamente, fazer as provas durante os três anos da última etapa da educação básica, com notas que se somam no período. Para a EJA, serão consideradas apenas as notas da prova deste ano.

