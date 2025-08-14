Quinta, 14 de Agosto de 2025
Geral Rondônia

Cresce número de condutores qualificados com cursos especializados do Detran-RO no estado

Ogoverno de Rondônia tem promovido em todo o estado, a educação e conscientização no trânsito. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), atr...

14/08/2025 11h02
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
O governo de Rondônia oferece cursos especializados para condutores, como formação e atualização para transporte coletivo de passageiros; transporte de produtos perigosos e veículos de emergência
Ogoverno de Rondônia tem promovido em todo o estado, a educação e conscientização no trânsito. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), através da Escola Pública de Trânsito (EPTran), atua como agente transformador, desenvolvendo atividades de conscientização do cidadão quanto à adoção de comportamentos adequados, frente às diversas situações de trânsito, eoferece cursos especializados para condutores, como formação e atualização para transporte coletivo de passageiros; transporte de produtos perigosos; veículos de emergência; e atualização para mototaxistas.

A Escola Pública de Trânsito fica localizada na Rua Padre Chiquinho, nº 913, Bairro Pedrinhas, em Porto Velho. Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (69)98463-8333 ou (69) 99356-0519, e ainda, através do endereço eletrônico [email protected] .

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a educação no trânsito está diretamente ligada a um processo contínuo de construção de conceitos e valores para o exercício da cidadania, e na formação de cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar a vida e o trânsito.

NÚMEROS CRESCENTES

Em Rondônia, o Detran-RO é referência na formação e capacitação de condutores para um trânsito mais seguro. Prova disso são os crescentes números de pessoas preparadas ao longo dos anos. Em 2023, foram 6.580 formados; 2024 saltou para 7.738; e em 2025, somente de janeiro a junho, o Detran-RO atingiu quase 3 mil alunos concluintes.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, enfatizou a importância das formações oferecidas pelo órgão. “Ao concluir os cursos, esses condutores se tornam aptos ao mercado de trabalho, com novas oportunidades e possibilidades de mudança de emprego ou até promoções dentro da própria empresa onde trabalha.”

CURSOS ESPECIALIZADOS

De janeiro a junho de 2025, o Detran alcançou quase 3 mil alunos em diferentes formações
O Detran-RO oferece cursos especializados como:

  • Condutor de veículos de transporte de cargas indivisíveis;
  • Transporte coletivo de passageiros;
  • Condutor de veículo de emergência;
  • Transporte escolar;
  • Produtos perigosos; e
  • Entrega de mercadorias.

Além de cursos profissionalizantes como diretor de CFC, diretor de Ensino de CFC, examinador de trânsito, instrutor de trânsito, e instrutor de curso especializado.

Outra linha de atuação são capacitações complementares, ofertadas gratuitamente, como:

  • Taxista;
  • Reciclagem de condutor infrator;
  • Condutor de aplicativo;
  • Direção defensiva;
  • Mecânica para mulheres;
  • Monitor de transporte escolar; e
  • Aprimoramento para condutor de veículos oficiais.

O aluno Antônio Vitorino Bezerra Filho, está no curso de aprimoramento para condutor de veículos oficiais. Atua como motorista na Casa Civil, possui a autorização de Condutor de Veículo Oficial (CVO), e destacou a importância de estar sempre atualizado nas questões de trânsito. “Sou muito atento nessas questões de aperfeiçoamento para estar sempre correto e não cometer infrações no trânsito”, destacou.

Texto: Geovani Berno
Fotos: João Muniz, Sidnei Rodrigues e Miria Cruz
Secom - Governo de Rondônia

