Estado de SP cria 520 mil empresas nos últimos 12 meses

O Estado de São Paulo registrou a abertura de 520.086 empresas no acumulado dos últimos 12 meses (junho de 2024 a maio de 2025), de acordo com dados de CNPJ disponibilizados pela Secretaria Especial da Receita Federal e compilados pela Fundação Seade.

O setor de Serviços liderou com 361.872 novos empreendimentos, 69,6% do total. O comércio ocupou a segunda posição, com 105.557 empresas. Em seguida, vieram construção (26.647), indústria (23.618) e agropecuária (2.392).

A região metropolitana de São Paulo (RMSP) concentrou a criação de empresas no acumulado dos últimos 12 meses, com 309.614 (59,5% do total do Estado). Na sequência, aparecem em destaque as regiões administrativas de Campinas (68.409), São José dos Campos (23.296) e Sorocaba (23.289). Outras regiões com bons indicadores foram Santos (16.297), Ribeirão Preto (14.628) e São José do Rio Preto (14.230).

Em maio de 2025, de acordo com dados de CNPJ disponibilizados pela Secretaria Especial da Receita Federal, foram constituídas 33.951 empresas. O setor de Serviços liderou com 23.584 novos empreendimentos. O Comércio ocupou a segunda posição, com 7.432 empresas. Em seguida, vieram Construção (1.509), Indústria (1.290) e Agropecuária (136).

MEI

No acumulado dos últimos 12 meses (junho de 2024 a maio de 2025), o Estado registrou 857.753 novos MEIs. O setor de Serviços concentrou a maior parte, com 566.876 MEIs (66,1% do total). Na sequência, apareceram Comércio (156.537), Indústria (70.597), Construção (59.913) e Agropecuária (3.830).

A região metropolitana de São Paulo (RMSP) foi responsável pela geração de 428.416 novos MEIs, 49,9% do total estadual. Em seguida, apareceram as RAs de Campinas (134.090), São José dos Campos (48.053), Sorocaba (47.600) e Santos (44.035). Outras regiões de destaque foram São José do Rio Preto (26.780), Ribeirão Preto (26.131) e Bauru (18.691).

Apuração mensal

Em maio de 2025, o Estado de São Paulo registrou 88.324 novos MEIs, aumento de 8,7% em relação a abril (81.218). O setor de serviços foi responsável por 58.767 novos MEIs, seguido por comércio (16.298), indústria (7.250), construção (5.582) e agropecuária (427).

Sobre o Seade

Há mais de 40 anos, o Sistema Estadual de Análise de Dados é referência nacional na produção e disseminação de análises e estatísticas socioeconômicas e demográficas do Estado de São Paulo.