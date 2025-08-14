Quinta, 14 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Estado de SP cria 520 mil empresas nos últimos 12 meses

No mês de maio de 2025, foram constituídos 33.951 mil novos empreendimentos em todo o território paulista

14/08/2025 11h01
Por: Redação Fonte: Secom SP
O setor de Serviços liderou com 361.872 novos empreendimentos, 69,6% do total
O setor de Serviços liderou com 361.872 novos empreendimentos, 69,6% do total

O Estado de São Paulo registrou a abertura de 520.086 empresas no acumulado dos últimos 12 meses (junho de 2024 a maio de 2025), de acordo com dados de CNPJ disponibilizados pela Secretaria Especial da Receita Federal e compilados pela Fundação Seade.

O setor de Serviços liderou com 361.872 novos empreendimentos, 69,6% do total. O comércio ocupou a segunda posição, com 105.557 empresas. Em seguida, vieram construção (26.647), indústria (23.618) e agropecuária (2.392).

A região metropolitana de São Paulo (RMSP) concentrou a criação de empresas no acumulado dos últimos 12 meses, com 309.614 (59,5% do total do Estado). Na sequência, aparecem em destaque as regiões administrativas de Campinas (68.409), São José dos Campos (23.296) e Sorocaba (23.289). Outras regiões com bons indicadores foram Santos (16.297), Ribeirão Preto (14.628) e São José do Rio Preto (14.230).

Em maio de 2025, de acordo com dados de CNPJ disponibilizados pela Secretaria Especial da Receita Federal, foram constituídas 33.951 empresas. O setor de Serviços liderou com 23.584 novos empreendimentos. O Comércio ocupou a segunda posição, com 7.432 empresas. Em seguida, vieram Construção (1.509), Indústria (1.290) e Agropecuária (136).

MEI

No acumulado dos últimos 12 meses (junho de 2024 a maio de 2025), o Estado registrou 857.753 novos MEIs. O setor de Serviços concentrou a maior parte, com 566.876 MEIs (66,1% do total). Na sequência, apareceram Comércio (156.537), Indústria (70.597), Construção (59.913) e Agropecuária (3.830).

A região metropolitana de São Paulo (RMSP) foi responsável pela geração de 428.416 novos MEIs, 49,9% do total estadual. Em seguida, apareceram as RAs de Campinas (134.090), São José dos Campos (48.053), Sorocaba (47.600) e Santos (44.035). Outras regiões de destaque foram São José do Rio Preto (26.780), Ribeirão Preto (26.131) e Bauru (18.691).

Apuração mensal

Em maio de 2025, o Estado de São Paulo registrou 88.324 novos MEIs, aumento de 8,7% em relação a abril (81.218). O setor de serviços foi responsável por 58.767 novos MEIs, seguido por comércio (16.298), indústria (7.250), construção (5.582) e agropecuária (427).

Sobre o Seade

Há mais de 40 anos, o Sistema Estadual de Análise de Dados é referência nacional na produção e disseminação de análises e estatísticas socioeconômicas e demográficas do Estado de São Paulo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
