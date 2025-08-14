Veja como funciona o app do Poupatempo que reúne serviços de zeladoria para todo o estado de SP

O Cidades.SP.GOV.BR é a solução digital que integra os municípios paulistas ao ambiente tecnológico do Estado, impulsionando a transformação dos serviços públicos locais

O aplicativo do Poupatempo ganhou uma nova funcionalidade que facilita o acesso de moradores dos 645 municípios do estado a serviços de zeladoria urbana, como limpeza, iluminação pública, tapa-buracos, poda de árvores e manutenção de vias. Desenvolvida pela Prodesp, empresa vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), a solução digital já soma mais de 5 mil pedidos desde o seu lançamento, em março deste ano.

Ao registrar a solicitação no app, o atendimento é direcionado automaticamente para a prefeitura responsável, garantindo agilidade e eficiência no encaminhamento e na resolução das demandas.

Essa iniciativa reforça o compromisso da Prodesp e da SGGD em ampliar o acesso digital aos serviços públicos, promovendo inclusão, cidadania e modernização da gestão municipal. Com a integração aos sistemas municipais, as prefeituras ganham ferramentas para acompanhar e responder rapidamente às demandas da população.

Como usar?

Basta acessar o aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, depois “Serviços Municipais”, selecionar sua cidade para encontrar as soluções de zeladoria em sua região e registrar.

Outra opção possível é usar a busca para pesquisar diretamente pelo serviço que precisa: “Solicitar poda de árvores”, “Solicitar reparo na iluminação pública” ou “Solicitar reparo na via pública – tapa buraco”.

Todas as prefeituras recebem o pedido, mas, se o município tiver contratado e estiver integrado à plataforma CIDADES.SP.GOV.BR, a demanda é enviada e tratada diretamente no sistema pela própria prefeitura, garantindo mais agilidade no atendimento.

Atendimento mais transparente e ágil

O Cidades.SP.GOV.BR é a solução digital que integra os municípios paulistas ao ambiente tecnológico do Estado, impulsionando a transformação dos serviços públicos locais.

Oferecendo protocolos digitais, sistemas de gestão e canais diretos de comunicação com o cidadão, a plataforma promove uma gestão pública mais segura, padronizada e eficiente.

Com essa ferramenta, as administrações municipais fortalecem sua capacidade de gestão, ampliam o alcance das políticas públicas digitais e garantem um atendimento mais transparente e ágil para toda a população.