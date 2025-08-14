Quinta, 14 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Governo de SP lança SP Connection para promover o estado como o maior polo de turismo da América Latina

Programa levará empresas do setor para eventos e feiras internacionais para incentivar novos negócios, além de atrair investimentos e visitantes es...

14/08/2025 09h48
Por: Redação Fonte: Secom SP
Primeira missão internacional, entre 25 de setembro e 1º de outubro, será para a Feira Internacional de Turismo (FIT) de Buenos Aires, na Argentina
Primeira missão internacional, entre 25 de setembro e 1º de outubro, será para a Feira Internacional de Turismo (FIT) de Buenos Aires, na Argentina

O Governo de São Paulo publicou o primeiro edital de chamamento do programa SP Connection, voltado para empresas do setor de turismo de todo o estado interessadas em oportunidades de negócio no exterior. Resultado de parceria entre a Secretaria de Estado de Turismo e Viagens (SETUR-SP) e a InvestSP – agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) -, a iniciativa tem como objetivo promover o estado como o principal destino turístico e de eventos da América Latina, além de incentivar a internacionalização do turismo paulista e atrair investimentos e visitantes estrangeiros.

Inicialmente, serão selecionadas até 10 empresas paulistas do setor de turismo e eventos para cada uma das duas missões internacionais programadas para este semestre. A primeira, entre 25 de setembro e 1º de outubro, será para a Feira Internacional de Turismo (FIT) de Buenos Aires, na Argentina, na qual o programa terá um estande para promover atrações turísticas de São Paulo. A segunda, entre 12 e 19 de outubro, será para Nova York e Miami, nos Estados Unidos, onde SETUR-SP e InvestSP farão um roadshow e um encontro de negócios para conectar empresas paulistas selecionadas com os principais players globais do setor de turismo e eventos.

Empresas interessadas em integrar a delegação do estado de São Paulo nas duas missões devem se inscrever pelo site da InvestSP até 18 de agosto, no caso da missão para a FIT, e 25 de agosto, no caso do roadshow e do encontro de negócios nos Estados Unidos. Acesse: https://www.investe.sp.gov.br/exporte/turismo/

As companhias selecionadas terão acesso a um reembolso de até US$ 3 mil em despesas elegíveis para custear até 50% dos gastos com a viagem, além de eventos de networking e ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

“São Paulo quer ocupar o lugar que já lhe pertence por vocação: o de maior polo de turismo e eventos da América Latina. Essas missões internacionais marcam um novo momento da política pública de turismo, com foco em atração de investimentos, promoção internacional e geração de oportunidades para o setor privado paulista”, destaca o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena.

Um dos objetivos da ação é mostrar ao mundo a excelência e a diversidade do turismo de São Paulo, da natureza intocada do Vale do Ribeira até a agitação da Capital, com museus, centros de compras, grandes shows, carnaval etc. Além das praias e do turismo gastronômico, religioso, rural, de aventura e de negócios, por exemplo.

“Além das atrações turísticas, São Paulo tem uma estrutura de ponta para receber visitantes, o que inclui três grandes aeroportos, aeroportos regionais, o Porto de Santos, por onde passam os principais navios de cruzeiros, as melhores estradas do país, rede hoteleira e centros de eventos de primeiro mundo e uma gastronomia que é referência internacional. Queremos mostrar isso ao mundo e ajudar a desenvolver um dos setores que mais geram emprego e renda”, afirma o presidente da InvestSP, Rui Gomes.

Para acessar possíveis clientes e parceiros e fechar negócios, as empresas participantes do programa ainda terão apoio da área de Relações Internacionais e Comércio Exterior da InvestSP, que administra os quatro escritórios internacionais da agência, localizados na América do Norte, na Ásia, no Oriente Médio e na Europa.

