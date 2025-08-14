Quinta, 14 de Agosto de 2025
CPTM faz novo teste com robô de atendimento ao passageiro nesta quinta (14)

Iniciativa testa novamente uso de inteligência artificial para orientar passageiros e apoiar trabalho dos agentes da companhia

14/08/2025 09h48
Por: Redação Fonte: Secom SP
CPTM faz novo teste com robô de atendimento ao passageiro nesta quinta (14)

Após o sucesso da primeira ativação na estação Brás, a CPTM realiza nesta quinta-feira (14) mais uma Prova de Conceito com a implementação de um robô orientado por inteligência artificial. Desta vez, a ação acontece na estação Palmeiras-Barra Funda, das 9h30 às 16h, ampliando o teste de uso da tecnologia para diferentes contextos operacionais e fluxos de passageiros.

Sobre a CPTM
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,5 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
