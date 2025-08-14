Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
35°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,42

Euro

R$ 6,3

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaDeputado Alex Redano solicita escavadeira hidráulica e patrolamento para Linha Verde, no distrito de TriunfoPolíticaLuís do Hospital anuncia primeira campanha de doação de sangue em TarilândiaPolíticaReta final: Dra. Taíssa e governador Marcos Rocha acompanham pavimentação histórica da RO-420 em JacinópolisGeralTerceiro trem da Linha 17-Ouro chega ao Pátio Água EspraiadaAgriculturaParaná inicia colheita de 2,6 milhões de toneladas de trigo, principal cultura de inverno
Geral Rondônia

Mais de 320 pessoas iniciam processo de habilitação em Rondônia no primeiro dia de entrega da documentação

Mais de 320 pessoas compareceram na quarta-feira (13), às unidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), em diversos municípios, para i...

14/08/2025 08h48
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
O número representa 21,66% do total de vagas disponibilizadas
O número representa 21,66% do total de vagas disponibilizadas

Mais de 320 pessoas compareceram na quarta-feira (13), às unidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), em diversos municípios, para iniciar o processo da primeira habilitação, por meio do programa CNH Social, do governo de Rondônia. O número representa 21,66% do total de vagas disponibilizadas.

O atendimento marca o início da etapa de entrega de documentos dos 1.500 selecionados, que têm até o dia 22 de agosto para apresentar em uma unidade do Detran-RO, o comprovante de residência e um documento de identificação original válido. A não apresentação dentro do prazo pode resultar na desclassificação do candidato.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa CNH Social promove a inclusão ao possibilitar a conquista da primeira habilitação com gratuidade em taxas, exames, aulas teóricas e práticas aos candidatos. “O governo do estado tem trabalhado para fortalecer o acesso do cidadão a oportunidades de melhoria da qualidade de vida, e obter a habilitação abre muitas possibilidades”, salientou.

PRÓXIMAS ETAPAS

Após essa etapa inicial, que inclui a captura de imagem e registro biométrico, a próxima fase será a convocação para avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental. O edital com as datas e informações para essa etapa será publicado no dia 2 de setembro. Aqueles que forem considerados aptos iniciarão o curso teórico-técnico em uma das entidades credenciadas.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, celebra o grande alcance do programa, que em sua primeira edição em Rondônia, registrou grande número de inscritos. “A CNH Social no estado registrou mais de 56 mil inscritos. É um sucesso absoluto, e estamos felizes em oportunizar essa chance da primeira habilitação para aqueles que não têm condições financeiras para a realização deste sonho, que possibilita a liberdade de locomoção, e também amplia as chances no mercado de trabalho”, afirmou.

HISTÓRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

Entre os beneficiados que buscaram atendimento no primeiro dia, está a diarista Vaneide da Silva Barreto, que aguardava há anos a oportunidade de conquistar a CNH. “Me inscrevi na categoria AB. Sempre sonhei em ter habilitação, mas não tinha condições financeiras. Estou muito feliz. Entre uma multidão de inscritos eu ter sido selecionada, só posso agradecer a Deus”, disse.

Eduardo e Daniele são mãe e filho contemplados pelo programa CNH Social
Eduardo e Daniele são mãe e filho contemplados pelo programa CNH Social

Ao procurar a Ciretran de Porto Velho, o jovem Eduardo Guilherme, que acabou de completar 18 anos, não escondia a felicidade de ter sido selecionado no programa CNH Social. “Eu só quero agradecer essa oportunidade. Sou de baixa renda, não tenho condições de pagar pela CNH e ter sido selecionado representa muito para mim e minha família”, comemorou.

Daniele Cristina, que está desempregada, comemora a mudança de vida que se abre com o programa CNH Social. “Eu esperava tanto ter habilitação e quando vi meu nome na lista fiquei muito feliz, é a realização de um sonho”, expressou.

SEGUNDA CHAMADA

O não atendimento do chamamento em quaisquer dos prazos estabelecidos no edital implicará na desistência da vaga, de ampla concorrência ou PcD, e a vaga remanescente será objeto de 2ª chamada nos municípios onde se deu a inscrição, podendo a vaga de PcD remanescente ser preenchida pela ampla concorrência, se inexistente candidato inscrito como PcD em lista de espera.

Fonte
Texto: Luciane Gonçalves
Fotos: Alan David
Secom - Governo de Rondônia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Terceiro trem da Linha 17-Ouro chega ao Pátio Água Espraiada
Rondônia Governo de RO entrega 84 km de pavimentação na Rodovia-370, Cone Sul do estado, nesta sexta-feira, 15
Rondônia Curso remoto de Recepção e Atendimento ao Turista está com inscrições abertas até 21 de agosto
Rondônia Distrito de Vista Alegre do Abunã recebe do governo de RO praça totalmente revitalizada
São Paulo Polícia Militar de SP planeja ‘fábrica de inteligência artificial’ para reforçar a segurança pública
São Paulo Defesa Civil estadual de SP alerta para tempo seco e grande amplitude térmica nos próximos dias
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
35°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 38°

33° Sensação
5.66 km/h Vento
23% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 6 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias