Mais de 320 pessoas iniciam processo de habilitação em Rondônia no primeiro dia de entrega da documentação

Mais de 320 pessoas compareceram na quarta-feira (13), às unidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), em diversos municípios, para iniciar o processo da primeira habilitação, por meio do programa CNH Social, do governo de Rondônia. O número representa 21,66% do total de vagas disponibilizadas.

O atendimento marca o início da etapa de entrega de documentos dos 1.500 selecionados, que têm até o dia 22 de agosto para apresentar em uma unidade do Detran-RO, o comprovante de residência e um documento de identificação original válido. A não apresentação dentro do prazo pode resultar na desclassificação do candidato.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa CNH Social promove a inclusão ao possibilitar a conquista da primeira habilitação com gratuidade em taxas, exames, aulas teóricas e práticas aos candidatos. “O governo do estado tem trabalhado para fortalecer o acesso do cidadão a oportunidades de melhoria da qualidade de vida, e obter a habilitação abre muitas possibilidades”, salientou.

PRÓXIMAS ETAPAS

Após essa etapa inicial, que inclui a captura de imagem e registro biométrico, a próxima fase será a convocação para avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental. O edital com as datas e informações para essa etapa será publicado no dia 2 de setembro. Aqueles que forem considerados aptos iniciarão o curso teórico-técnico em uma das entidades credenciadas.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, celebra o grande alcance do programa, que em sua primeira edição em Rondônia, registrou grande número de inscritos. “A CNH Social no estado registrou mais de 56 mil inscritos. É um sucesso absoluto, e estamos felizes em oportunizar essa chance da primeira habilitação para aqueles que não têm condições financeiras para a realização deste sonho, que possibilita a liberdade de locomoção, e também amplia as chances no mercado de trabalho”, afirmou.

HISTÓRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

Entre os beneficiados que buscaram atendimento no primeiro dia, está a diarista Vaneide da Silva Barreto, que aguardava há anos a oportunidade de conquistar a CNH. “Me inscrevi na categoria AB. Sempre sonhei em ter habilitação, mas não tinha condições financeiras. Estou muito feliz. Entre uma multidão de inscritos eu ter sido selecionada, só posso agradecer a Deus”, disse.

Eduardo e Daniele são mãe e filho contemplados pelo programa CNH Social

Ao procurar a Ciretran de Porto Velho, o jovem Eduardo Guilherme, que acabou de completar 18 anos, não escondia a felicidade de ter sido selecionado no programa CNH Social. “Eu só quero agradecer essa oportunidade. Sou de baixa renda, não tenho condições de pagar pela CNH e ter sido selecionado representa muito para mim e minha família”, comemorou.

Daniele Cristina, que está desempregada, comemora a mudança de vida que se abre com o programa CNH Social. “Eu esperava tanto ter habilitação e quando vi meu nome na lista fiquei muito feliz, é a realização de um sonho”, expressou.

SEGUNDA CHAMADA

O não atendimento do chamamento em quaisquer dos prazos estabelecidos no edital implicará na desistência da vaga, de ampla concorrência ou PcD, e a vaga remanescente será objeto de 2ª chamada nos municípios onde se deu a inscrição, podendo a vaga de PcD remanescente ser preenchida pela ampla concorrência, se inexistente candidato inscrito como PcD em lista de espera.

Fonte

Texto: Luciane Gonçalves

Fotos: Alan David

Secom - Governo de Rondônia