Geral São Paulo

Caminho da Capacitação chega à região de Marília com cursos gratuitos de qualificação profissional

Programa atenderá mais 12 municípios do interior paulista; aulas começam na última semana de agosto

14/08/2025 08h48
Por: Redação Fonte: Secom SP
O programa é destinado a pessoas com 18 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social
O programa é destinado a pessoas com 18 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social

Estão abertas as inscrições para o sétimo ciclo do Caminho da Capacitação, programa do Fundo Social de São Paulo que beneficiará os municípios de Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Echaporã, Fernão, Itapuí, Júlio Mesquita, Lupércio, Marília, Ocauçu, Oriente, Pompéia e Vera Cruz. As aulas começam em 25 de agosto e oferecerão cursos nas áreas de gastronomia, beleza e bem-estar, mecânica, tecnologia e moda.

LEIA TAMBÉM: Carretas do Caminho da Capacitação chegam a mais 12 cidades da região de Bauru

Quem pode participar?

O programa é destinado a pessoas com 18 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social, incluindo desempregados, beneficiários de programas sociais e mulheres chefes de família. Alguns cursos também aceitam jovens a partir de 16 anos. O objetivo é ampliar oportunidades de emprego, renda e empreendedorismo, oferecendo conhecimentos teóricos e práticos que promovam autonomia financeira.

As inscrições são exclusivamente pelo site https://www.cursofussp.sp.gov.br/ e permanecem abertas até o preenchimento das vagas.

LEIA TAMBÉM: Governo de SP encerra 5º ciclo do Caminho da Capacitação com mais de 600 alunos formados na região de Bauru

Sobre o programa

O Caminho da Capacitação é uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo, integrada ao programa Superação SP, ação inovadora do Governo do Estado que visa tirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Com mais de 30 carretas itinerantes e cerca de 40 cursos gratuitos, o programa oferece qualificação profissional, incentiva o empreendedorismo e fomenta a geração de renda, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico das comunidades atendidas. Todas as formações são ministradas por especialistas do Centro Paula Souza, garantindo ensino de qualidade e certificado oficial.

Mais informações sobre cursos e cronogramas estão disponíveis nas prefeituras participantes ou no site oficial: https://www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br/ .

