Caminho da Capacitação chega à região de Marília com cursos gratuitos de qualificação profissional

Estão abertas as inscrições para o sétimo ciclo do Caminho da Capacitação, programa do Fundo Social de São Paulo que beneficiará os municípios de Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Echaporã, Fernão, Itapuí, Júlio Mesquita, Lupércio, Marília, Ocauçu, Oriente, Pompéia e Vera Cruz. As aulas começam em 25 de agosto e oferecerão cursos nas áreas de gastronomia, beleza e bem-estar, mecânica, tecnologia e moda.

Quem pode participar?

O programa é destinado a pessoas com 18 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social, incluindo desempregados, beneficiários de programas sociais e mulheres chefes de família. Alguns cursos também aceitam jovens a partir de 16 anos. O objetivo é ampliar oportunidades de emprego, renda e empreendedorismo, oferecendo conhecimentos teóricos e práticos que promovam autonomia financeira.

As inscrições são exclusivamente pelo site https://www.cursofussp.sp.gov.br/ e permanecem abertas até o preenchimento das vagas.

Sobre o programa

O Caminho da Capacitação é uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo, integrada ao programa Superação SP, ação inovadora do Governo do Estado que visa tirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Com mais de 30 carretas itinerantes e cerca de 40 cursos gratuitos, o programa oferece qualificação profissional, incentiva o empreendedorismo e fomenta a geração de renda, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico das comunidades atendidas. Todas as formações são ministradas por especialistas do Centro Paula Souza, garantindo ensino de qualidade e certificado oficial.

Mais informações sobre cursos e cronogramas estão disponíveis nas prefeituras participantes ou no site oficial: https://www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br/ .