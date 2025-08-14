Quinta, 14 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Investigação leva Polícia Civil de SP a interceptar caminhão com mais de 1 tonelada de maconha

Equipe descobriu que a carga saiu do Mato Grosso do Sul e tinha como destino a cidade de São Paulo

14/08/2025 08h34
Por: Redação Fonte: Secom SP
Durante as buscas no veículo, foram encontradas dezenas de pacotes de maconha prensada e haxixe. Foto: SSP
Durante as buscas no veículo, foram encontradas dezenas de pacotes de maconha prensada e haxixe. Foto: SSP

Um trabalho de investigação e monitoramento permitiu que a Polícia Civil interceptasse, na quarta-feira (13), um caminhão com mais de uma tonelada de maconha. O flagrante aconteceu na rodovia Raposo Tavares, na área rural de Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, próximo à divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, onde o veículo foi carregado.

Agentes da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Presidente Prudente descobriram que uma organização criminosa se preparava para transportar drogas do estado vizinho para São Paulo, então se coordenaram de forma estratégica em alguns pontos da divisa.

No município de Presidente Epitácio, a equipe viu um caminhão suspeito e o seguiu. Quando o motorista parou em um posto de combustível na rodovia, os policiais realizaram a abordagem.

Durante as buscas no veículo, foram encontradas dezenas de pacotes de maconha prensada e haxixe. A droga totalizou 1,1 tonelada. As substâncias, o caminhão e o celular do suspeito serão periciados.

O condutor de 34 anos foi encaminhado à 2ª Dise, onde o delegado decretou a prisão em flagrante. O caso foi registrado como tráfico de drogas e apreensão de veículo. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender outros envolvidos no esquema criminoso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
