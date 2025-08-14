Governo de RO realiza pagamento do Auxílio Emergencial Climático para famílias de Porto Velho e Nova Mamoré

Parcialmente nublado
Centenas de famílias ribeirinhas de Porto Velho e Nova Mamoré, atingidas pelas recentes cheias dos rios, receberam do governo de Rondônia, o Auxílio Emergencial Climático, no valor de R$ 3 mil, na terça-feira (12). O repasse foi realizado por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). No total, 863 pessoas já foram contempladas até o momento. O auxílio visa mitigar os impactos provocados pela crise hídrica resultante das recentes enchentes e inundações em diversas comunidades do Baixo Madeira.
O pagamento do auxílio tem como base legal o Decreto nº 30.219 , publicado em abril de 2025. A etapa de cadastramento dos beneficiários ocorreu entre os meses de maio e junho deste ano, e contou com a ação das equipes da Seas, em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e Defesa Civil.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o principal objetivo é oferecer suporte emergencial às famílias. “A nossa meta é garantir condições mínimas de recuperação após os prejuízos causados pelos eventos climáticos. Trata-se de uma resposta rápida e necessária para ajudar essas famílias a se reerguerem”, enfatizou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou a importância da eficiência na entrega do benefício. “Atuamos com transparência e agilidade, a fim de que este recurso possa chegar às mãos de quem mais precisa.”
PAGAMENTO
O pagamento das parcelas está sendo feito de forma gradual, de acordo com a análise e validação dos dados das famílias cadastradas. Até o momento, foi repassado o valor de R$ 2.589.000,00. Mais dois lotes estão em análise para posterior pagamento.
Comunidades beneficiadas até o momento:
1º Lote (179 beneficiários pagos):
2º Lote (259 beneficiários pagos):
3º Lote (425 beneficiários pagos):
