PolíticaDeputado Alex Redano solicita escavadeira hidráulica e patrolamento para Linha Verde, no distrito de TriunfoPolíticaLuís do Hospital anuncia primeira campanha de doação de sangue em TarilândiaPolíticaReta final: Dra. Taíssa e governador Marcos Rocha acompanham pavimentação histórica da RO-420 em JacinópolisGeralTerceiro trem da Linha 17-Ouro chega ao Pátio Água EspraiadaAgriculturaParaná inicia colheita de 2,6 milhões de toneladas de trigo, principal cultura de inverno
Geral Rondônia

Governo de RO realiza pagamento do Auxílio Emergencial Climático para famílias de Porto Velho e Nova Mamoré

Centenas de famílias ribeirinhas de Porto Velho e Nova Mamoré, atingidas pelas recentes cheias dos rios, receberam do governo de Rondônia, o Auxíli...

14/08/2025 07h48
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
O auxílio visa mitigar os impactos provocados pela crise hídrica resultante das recentes enchentes e inundações em diversas comunidades do Baixo Madeira
O auxílio visa mitigar os impactos provocados pela crise hídrica resultante das recentes enchentes e inundações em diversas comunidades do Baixo Madeira

Centenas de famílias ribeirinhas de Porto Velho e Nova Mamoré, atingidas pelas recentes cheias dos rios, receberam do governo de Rondônia, o Auxílio Emergencial Climático, no valor de R$ 3 mil, na terça-feira (12). O repasse foi realizado por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). No total, 863 pessoas já foram contempladas até o momento. O auxílio visa mitigar os impactos provocados pela crise hídrica resultante das recentes enchentes e inundações em diversas comunidades do Baixo Madeira.

O pagamento do auxílio tem como base legal o Decreto nº 30.219 , publicado em abril de 2025. A etapa de cadastramento dos beneficiários ocorreu entre os meses de maio e junho deste ano, e contou com a ação das equipes da Seas, em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e Defesa Civil.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o principal objetivo é oferecer suporte emergencial às famílias. “A nossa meta é garantir condições mínimas de recuperação após os prejuízos causados pelos eventos climáticos. Trata-se de uma resposta rápida e necessária para ajudar essas famílias a se reerguerem”, enfatizou.

Mais dois lotes estão em análise para pagamento em breve
Mais dois lotes estão em análise para pagamento em breve

A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou a importância da eficiência na entrega do benefício. “Atuamos com transparência e agilidade, a fim de que este recurso possa chegar às mãos de quem mais precisa.”

PAGAMENTO

O pagamento das parcelas está sendo feito de forma gradual, de acordo com a análise e validação dos dados das famílias cadastradas. Até o momento, foi repassado o valor de R$ 2.589.000,00. Mais dois lotes estão em análise para posterior pagamento.

Comunidades beneficiadas até o momento:

1º Lote (179 beneficiários pagos):

  • Porto Velho:Assunção, Calama, Firmeza, Maicy, Papagaios, Ressaca, Terra Firme, Cujubim Grande, Maravilha 1, Maravilha 2, Niterói, Ramal Aliança, Ramal do Rosário, São Miguel, São Sebastião, Silveira, Demarcação, Gleba Rio Preto, Juruá, Bom Fim, Conceição da Galera, Santa Catarina, São José da Praia e Tira Fogo.

2º Lote (259 beneficiários pagos):

  • Porto Velho:Assunção, Calama, Ilha Nova, Papagaios, Ressaca, Bom Jardim, Brasileira, Cujubim Grande, Cujubinzinho, Ilha dos Veados, Mutuns, Ramal Aliança, São Carlos, Terra Caída, Aliança do Rio Preto, Demarcação, Gleba Rio Preto, Independência, Jacundá, Lago do Cunianzinho, Monte Verde, Boa Vitória.
  • Nova Mamoré:7ª Linha do Ribeirão, Boca da Lage, BR 425, Chocolatal, Distrito de Araras e Vila Murtinho.

3º Lote (425 beneficiários pagos):

  • Porto Velho:Assunção, Calama, Ilha Nova, Maicy, Papagaios, Terra Firme, Brasileira, Cujubinzinho, Maravilha 1, Mutuns, Niterói, Ramal Aliança, São Miguel, Silveira, São Carlos, Terra Caída, Cavalcante, Demarcação, Gleba Rio Preto, Boa vitória, Conceição da Galera, Cuniã, Nazaré, Santa Catarina e Tira Fogo.
  • Nova Mamoré:Boca da Lage, Distrito de Araras e Vila Murtinho.

Fonte
Texto: Camila Rodrigues
Fotos: Thayná Neves
Secom - Governo de Rondônia

