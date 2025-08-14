Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
35°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,42

Euro

R$ 6,3

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaDeputado Alex Redano solicita escavadeira hidráulica e patrolamento para Linha Verde, no distrito de TriunfoPolíticaLuís do Hospital anuncia primeira campanha de doação de sangue em TarilândiaPolíticaReta final: Dra. Taíssa e governador Marcos Rocha acompanham pavimentação histórica da RO-420 em JacinópolisGeralTerceiro trem da Linha 17-Ouro chega ao Pátio Água EspraiadaAgriculturaParaná inicia colheita de 2,6 milhões de toneladas de trigo, principal cultura de inverno
Geral São Paulo

Trotes solidários de Etecs e Fatecs mobilizam alunos em ações de cidadania

Unidades do Centro Paula Souza promovem arrecadação de alimentos e itens de higiene a serem doados para instituições assistenciais

14/08/2025 07h18
Por: Redação Fonte: Secom SP
Alunos da Etec Prof. Milton Gazzetti, de Presidente Venceslau, promoveram arrecadação de itens de higiene | Foto: Divulgação
Alunos da Etec Prof. Milton Gazzetti, de Presidente Venceslau, promoveram arrecadação de itens de higiene | Foto: Divulgação

Dar boas-vindas aos alunos e, ao mesmo tempo, conscientizar e mobilizar os jovens sobre a importância da solidariedade. Esses são os principais objetivos dos trotes solidários promovidos, ao longo do mês de agosto, por Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, administradas pelo Centro Paula Souza.

Neste início de semestre letivo, ao menos 14 unidades localizadas em diferentes municípios do estado estão organizando ações para arrecadar alimentos não perecíveis e itens de higiene e limpeza. As doações serão levadas a entidades que apoiam idosos, crianças e outras pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As iniciativas incluem a realização de gincanas, apresentações artísticas e esportivas, além de visitas a instituições beneficentes e tours pelas estruturas das escolas e faculdades.

Veja abaixo a programação de atividades. As unidades aparecem em ordem alfabética de município.

Foto: Reprodução/Secom SP
Foto: Reprodução/Secom SP
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Terceiro trem da Linha 17-Ouro chega ao Pátio Água Espraiada
Rondônia Governo de RO entrega 84 km de pavimentação na Rodovia-370, Cone Sul do estado, nesta sexta-feira, 15
Rondônia Curso remoto de Recepção e Atendimento ao Turista está com inscrições abertas até 21 de agosto
Rondônia Distrito de Vista Alegre do Abunã recebe do governo de RO praça totalmente revitalizada
São Paulo Polícia Militar de SP planeja ‘fábrica de inteligência artificial’ para reforçar a segurança pública
São Paulo Defesa Civil estadual de SP alerta para tempo seco e grande amplitude térmica nos próximos dias
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
35°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 38°

33° Sensação
5.66 km/h Vento
23% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 6 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias