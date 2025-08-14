Trotes solidários de Etecs e Fatecs mobilizam alunos em ações de cidadania

Dar boas-vindas aos alunos e, ao mesmo tempo, conscientizar e mobilizar os jovens sobre a importância da solidariedade. Esses são os principais objetivos dos trotes solidários promovidos, ao longo do mês de agosto, por Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, administradas pelo Centro Paula Souza.



Neste início de semestre letivo, ao menos 14 unidades localizadas em diferentes municípios do estado estão organizando ações para arrecadar alimentos não perecíveis e itens de higiene e limpeza. As doações serão levadas a entidades que apoiam idosos, crianças e outras pessoas em situação de vulnerabilidade social.



As iniciativas incluem a realização de gincanas, apresentações artísticas e esportivas, além de visitas a instituições beneficentes e tours pelas estruturas das escolas e faculdades.



Veja abaixo a programação de atividades. As unidades aparecem em ordem alfabética de município.



Foto: Reprodução/Secom SP