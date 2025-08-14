Quinta, 14 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

InvestSP oferece treinamento a gestores municipais focado em atração de investimentos e apoio às exportações

Objetivo é preparar gestores para que eles ampliem sua atuação em ações que tenham como foco desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda ...

14/08/2025 06h18
Por: Redação Fonte: Secom SP
Capacitação é voltada para prefeitos, secretários e demais lideranças públicas de todo o estado

A InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para o Treinamento para Gestores Municipais, que é gratuito, 100% virtual e voltado para prefeitos, secretários e demais lideranças públicas de todo o estado.

O objetivo é preparar os gestores para que eles ampliem sua atuação em ações que tenham como foco desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda e aumento da competitividade dos municípios paulistas.

O treinamento aborda temas como: atração de investimentos, apoio às exportações das empresas locais, estruturação de projetos e parcerias estratégicas e planejamento na gestão pública.

Os gestores municipais terão acesso a um conteúdo de excelência desenvolvido pela InvestSP e um time de parceiros composto por: Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fundação Instituto de Administração (FIA), Parque de Inovação Tecnológica (PIT) de São José dos Campos e Fundação Dom Cabral (FDC). Também haverá espaço para a troca de conhecimentos entre os gestores.

Serão cinco encontros virtuais, realizados entre 4 de setembro e 2 de outubro, sempre às quartas-feiras. Ao final do curso, os gestores que participarem de pelo menos 75% dos encontros ainda receberão um certificado de conclusão.

Para fazer sua inscrição, acesse: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=T-Syi1aESE6Tx6nG-VAlIH2sSGoQB-lKouZOpABuwu1UQlNJWjlSS1FQNzRJWUgyTERGWDFPVUkwUC4u&route=shorturl

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
