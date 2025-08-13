Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,39

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosCâmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportivaCâmara dos DeputadosEspecialistas e parlamentares defendem contratação de doulas para humanizar partos e combater violência obstétricaCâmara dos DeputadosDeputados analisam projeto que garante votação não presencial em eleição de organização esportiva; acompanheCâmara dos DeputadosCâmara aprova projeto que inclui crime de assédio sexual no Código Penal MilitarPolíticaLula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária
Geral São Paulo

SP participa de Fórum Nacional de Governadores no Pará e mostra ações pelo futuro climático

O 17º Fórum Nacional de Governadores, realizado no Pará, na terça (12) e quarta-feira (13), contou com a participação do vice-governador de SP.

13/08/2025 16h11
Por: Redação Fonte: Secom SP
O objetivo das autoridades presentes foi debater e articular a atuação dos estados e do Distrito Federal na construção de uma agenda federativa. Foto: Divulgação/Governo de SP
O objetivo das autoridades presentes foi debater e articular a atuação dos estados e do Distrito Federal na construção de uma agenda federativa. Foto: Divulgação/Governo de SP

O 17º Fórum Nacional de Governadores, realizado em Belém, no Pará, na terça (12) e quarta-feira (13), contou com a participação do vice-governador Felicio Ramuth. O evento teve como pauta principal a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), maior evento global anual para discussão e negociações sobre mudanças do clima.

O objetivo das autoridades presentes foi debater e articular a atuação dos estados e do Distrito Federal na construção de uma agenda federativa.

Summit Agenda SP+Verde

O estado de São Paulo está se preparando para debater resiliência climática junto aos grandes líderes nacionais e internacionais na COP30. A cidade de São Paulo terá um evento pré-COP30, realizado em conjunto entre o governo de SP, USP e prefeitura. Entre os dias 4 e 5 de novembro, no Parque Villa Lobos, grandes nomes do debate climático nacional e internacional, representantes dos órgãos públicos e entidades estarão reunidos para debater o tema do desenvolvimento sustentável.

São esperadas mais de 5 mil pessoas, entre líderes globais, investidores, acadêmicos, setor privado, gestores públicos e sociedade civil. No fim do ciclo de debates, os participantes assinarão carta com compromissos e ações voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas. Serão debatidos temas como finanças verdes, justiça climática, resiliência e o futuro das cidades e transição energética e descarbonização.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Governo de SP garante continuidade do programa das escolas cívico-militares após decisão judicial favorável
Geral Procons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303
São Paulo Entenda o cronograma de obras e melhorias do Lote Litoral em estradas na Baixada
São Paulo Escola da Inclusão de SP abre inscrições para curso de Introdução à Libras com aulas gravadas nesta quarta (13)
São Paulo 48ª Semana Guiomar Novaes destaca diversidade de atrações artísticas em São João da Boa Vista
Rondônia Governo de RO realiza 6ª Conferência Estadual das Cidades com foco na melhoria da qualidade de vida da população
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 38°

24° Sensação
0 km/h Vento
78% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias