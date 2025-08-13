SP participa de Fórum Nacional de Governadores no Pará e mostra ações pelo futuro climático

O objetivo das autoridades presentes foi debater e articular a atuação dos estados e do Distrito Federal na construção de uma agenda federativa. Foto: Divulgação/Governo de SP

O 17º Fórum Nacional de Governadores, realizado em Belém, no Pará, na terça (12) e quarta-feira (13), contou com a participação do vice-governador Felicio Ramuth. O evento teve como pauta principal a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), maior evento global anual para discussão e negociações sobre mudanças do clima.

O objetivo das autoridades presentes foi debater e articular a atuação dos estados e do Distrito Federal na construção de uma agenda federativa.

Summit Agenda SP+Verde

O estado de São Paulo está se preparando para debater resiliência climática junto aos grandes líderes nacionais e internacionais na COP30. A cidade de São Paulo terá um evento pré-COP30, realizado em conjunto entre o governo de SP, USP e prefeitura. Entre os dias 4 e 5 de novembro, no Parque Villa Lobos, grandes nomes do debate climático nacional e internacional, representantes dos órgãos públicos e entidades estarão reunidos para debater o tema do desenvolvimento sustentável.

São esperadas mais de 5 mil pessoas, entre líderes globais, investidores, acadêmicos, setor privado, gestores públicos e sociedade civil. No fim do ciclo de debates, os participantes assinarão carta com compromissos e ações voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas. Serão debatidos temas como finanças verdes, justiça climática, resiliência e o futuro das cidades e transição energética e descarbonização.