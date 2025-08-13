Quarta, 13 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaVereador diz que apoio de Cirone Deiró vai dar agilidade a atendimento de hospital em Alta FlorestaEducaçãoMEC planeja que COP 30 tenha dia dedicado à educação ambientalCâmara dos DeputadosComissão aprova renegociação de débitos federais de pequeno empreendedor do setor de eventosGeralEntenda o cronograma de obras e melhorias do Lote Litoral em estradas na BaixadaSenado FederalCAS aprova Wadih Damous para presidir ANS; decisão vai a Plenário
Geral São Paulo

Entenda o cronograma de obras e melhorias do Lote Litoral em estradas na Baixada

Rodovias vão ganhar investimento de R$ 4,3 bilhões em intervenções como duplicação, recuperação asfáltica e ciclovias

13/08/2025 14h11
Por: Redação Fonte: Secom SP
Ponte sobre o rio Itapanhaú. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação
Ponte sobre o rio Itapanhaú. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação

O Lote Litoral Paulista vai modernizar 212 quilômetros de rodovias na Baixada Santista com um investimento previsto de R$ 4,3 bilhões. As obras incluem duplicações, novas marginais, ciclovias, passarelas, recuperação do pavimento e reforço na sinalização, além de tecnologias que aumentam a segurança, como câmeras e bases de atendimento 24 horas.

Os investimentos são acompanhados e fiscalizados pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). As rodovias que cortam a Baixada Santista, Alto Tietê e o Vale do Ribeira já contam com a aplicação de 17,3 mil toneladas de pavimento para a reparação de trechos críticos. Além disso, a concessionária Novo Litoral também trabalha na instalação de oito novas bases operacionais de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com atendimento 24h.

As rodovias SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega), SP-098 (Mogi–Bertioga) e SP-088 passam por um cronograma de melhorias para dar mais fluidez, segurança e atendimento ao usuário. A cobrança eletrônica, por meio do sistema Siga Fácil, entra em operação junto a esse pacote — sem cabine, sem parar — e os recursos ajudam a viabilizar as melhorias previstas em contrato . Veja o cronograma das obras:

Linha do tempo

  • 2025 – Bases de atendimento ao usuário e início da instalação dos pórticos. Serão oito bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) . O serviço inclui monitoramento 24 horas das rodovias, ambulância com médico, guincho e cerca de 34 km de faixas em rodovias que cortam a Baixada Santista, o Alto Tietê e o Vale do Ribeira.
  • 2026–2027 – Primeira leva de marginais em áreas urbanas de Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, adequação/implantação de passarelas, ciclovias e melhorias em pontos/baias de ônibus na SP-055.
  • 2027Retornos em desnível (“diamantes”) para cruzamentos mais seguros na SP-055.
  • 2028–2029Passagens inferiores para pedestres/veículos e alargamento de pontes/viadutos; obra da ponte sobre o Rio Guacá (SP-098).
  • 2030 – Na Serra da Mogi–Bertioga (SP-098), obras de faixas adicionais, rampas de escape e baias.
Rodovias têm nova pavimentação. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação
Rodovias têm nova pavimentação. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação

O que acontece em cada cidade

Bertioga

  • Mais fluidez e menor tempo de deslocamento: obras de duplicação e marginais nos trechos urbanos da SP-055.
  • Segurança: novas passarelas/adequações e retornos em desnível para reduzir cruzamentos perigosos.
  • Mobilidade ativa: ciclovias ao longo da rodovia.
  • Quando? Primeiras entregas entre 2026 e 2027; duplicações seguem até 2032.

Santos

  • Capacidade: duplicação em trechos da SP-055.
  • Conexões mais seguras: retornos em desnível e ajustes para pedestres.
  • Bicicleta: trechos de ciclovia.
  • Quando? Obras urbanas até 2027/2029; duplicações por etapas até 2032.

Praia Grande

  • Segurança: retornos em desnível e passarelas novas/adequadas.
  • Fluxo local: marginais para separar tráfego de passagem do tráfego urbano.
  • Quando? Pacote principal entre 2026 e 2027; complementos seguem conforme cronograma.

Mongaguá

  • Fluxo urbano: marginais em frentes contínuas.
  • Segurança: retornos em desnível, passarelas e passagens inferiores.
  • Quando? Marginais e passarelas até 2027; passagens inferiores até 2029.

Itanhaém

  • Marginais nos pontos mais movimentados da SP-055.
  • Travessias mais seguras: passarelas e passagens inferiores.
  • Ciclovias em sequência ao longo do município.
  • Quando? Entregas entre 2026 e 2029 (marginais/passarelas/ciclovias) e obras pontuais até 2029.

Peruíbe

  • Duplicação em trechos-chave.
  • Marginais e passagens inferiores para organizar o trânsito local . “Quem vai de Peruíbe a Praia Grande não vai pagar pedágio. As marginais, com duas faixas de cada lado, vão sustentar todo o tráfego local. Só depois que essas marginais estiverem prontas, esse trecho da Padre Manoel da Nóbrega vai ser tarifado”, explica Rafael Benini, secretário de Parcerias em Investimentos.
  • Ciclovia e melhorias no acesso SPA-344/055 (rotatória/dispositivo e obra de arte).
  • Quando? Pacote urbano até 2027/2029; duplicação por etapas até 2032.

Siga Fácil

Siga Fácil é o sistema do Governo de São Paulo que substitui as praças de pedágio por pórticos eletrônicos inteligentes, identificando veículos por placas ou tags. Supervisionado pela Artesp, elimina filas, aumenta a segurança viária e, nas concessões firmadas a partir de 2024, cobra proporcionalmente ao trecho percorrido. O site sigafacil.sp.gov.br traz mapa de pórticos, formas de pagamento e canais de atendimento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Escola da Inclusão de SP abre inscrições para curso de Introdução à Libras com aulas gravadas nesta quarta (13)
São Paulo 48ª Semana Guiomar Novaes destaca diversidade de atrações artísticas em São João da Boa Vista
Rondônia Governo de RO realiza 6ª Conferência Estadual das Cidades com foco na melhoria da qualidade de vida da população
Rondônia Treinamento técnico impulsiona implantação do Sistema de Cadastro e Regularização Fundiária em Rondônia
Rondônia Tudo Aqui do shopping conta com novo endereço a partir de segunda-feira, 18, no IG Shopping, Zona Leste de Porto Velho
São Paulo Quatro estações da CPTM recebem ação de saúde a partir desta quarta (13)
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
34°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 39°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
36% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (14/08)

Mín. 22° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (15/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
5
Política - Há 5 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias