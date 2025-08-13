Entenda o cronograma de obras e melhorias do Lote Litoral em estradas na Baixada

O Lote Litoral Paulista vai modernizar 212 quilômetros de rodovias na Baixada Santista com um investimento previsto de R$ 4,3 bilhões. As obras incluem duplicações, novas marginais, ciclovias, passarelas, recuperação do pavimento e reforço na sinalização, além de tecnologias que aumentam a segurança, como câmeras e bases de atendimento 24 horas.

Os investimentos são acompanhados e fiscalizados pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). As rodovias que cortam a Baixada Santista, Alto Tietê e o Vale do Ribeira já contam com a aplicação de 17,3 mil toneladas de pavimento para a reparação de trechos críticos. Além disso, a concessionária Novo Litoral também trabalha na instalação de oito novas bases operacionais de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com atendimento 24h.

As rodovias SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega), SP-098 (Mogi–Bertioga) e SP-088 passam por um cronograma de melhorias para dar mais fluidez, segurança e atendimento ao usuário. A cobrança eletrônica, por meio do sistema Siga Fácil, entra em operação junto a esse pacote — sem cabine, sem parar — e os recursos ajudam a viabilizar as melhorias previstas em contrato . Veja o cronograma das obras:

Linha do tempo

2025 – Bases de atendimento ao usuário e início da instalação dos pórticos. Serão oito bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) . O serviço inclui monitoramento 24 horas das rodovias, ambulância com médico, guincho e cerca de 34 km de faixas em rodovias que cortam a Baixada Santista, o Alto Tietê e o Vale do Ribeira.

2026–2027 – Primeira leva de marginais em áreas urbanas de Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, adequação/implantação de passarelas , ciclovias e melhorias em pontos/baias de ônibus na SP-055.

– Primeira leva de em áreas urbanas de Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, , e melhorias em na SP-055. 2027 – Retornos em desnível (“diamantes”) para cruzamentos mais seguros na SP-055.

2028–2029 – Passagens inferiores para pedestres/veículos e alargamento de pontes/viadutos; obra da ponte sobre o Rio Guacá (SP-098).

2030 – Na Serra da Mogi–Bertioga (SP-098), obras de faixas adicionais, rampas de escape e baias.

2027–2032 – Duplicações por trechos na SP-055 (Norte e Sul) , a Rodovia Padre Manuel da Nóbrega.

Rodovias têm nova pavimentação. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação

O que acontece em cada cidade

Bertioga

Mais fluidez e menor tempo de deslocamento: obras de duplicação e marginais nos trechos urbanos da SP-055.

Segurança: novas passarelas/adequações e retornos em desnível para reduzir cruzamentos perigosos.

Mobilidade ativa: ciclovias ao longo da rodovia.

Quando? Primeiras entregas entre 2026 e 2027; duplicações seguem até 2032.

Santos

Capacidade: duplicação em trechos da SP-055.

Conexões mais seguras: retornos em desnível e ajustes para pedestres.

Bicicleta: trechos de ciclovia.

Quando? Obras urbanas até 2027/2029; duplicações por etapas até 2032.

Praia Grande

Segurança: retornos em desnível e passarelas novas/adequadas.

Fluxo local: marginais para separar tráfego de passagem do tráfego urbano.

Quando? Pacote principal entre 2026 e 2027; complementos seguem conforme cronograma.

Mongaguá

Fluxo urbano: marginais em frentes contínuas.

Segurança: retornos em desnível, passarelas e passagens inferiores.

Quando? Marginais e passarelas até 2027; passagens inferiores até 2029.

Itanhaém

Marginais nos pontos mais movimentados da SP-055.

Travessias mais seguras: passarelas e passagens inferiores.

Ciclovias em sequência ao longo do município.

Quando? Entregas entre 2026 e 2029 (marginais/passarelas/ciclovias) e obras pontuais até 2029.

Peruíbe

Duplicação em trechos-chave.

Marginais e passagens inferiores para organizar o trânsito local . “Quem vai de Peruíbe a Praia Grande não vai pagar pedágio. As marginais, com duas faixas de cada lado, vão sustentar todo o tráfego local. Só depois que essas marginais estiverem prontas, esse trecho da Padre Manoel da Nóbrega vai ser tarifado”, explica Rafael Benini, secretário de Parcerias em Investimentos.

Ciclovia e melhorias no acesso SPA-344/055 (rotatória/dispositivo e obra de arte).

Quando? Pacote urbano até 2027/2029; duplicação por etapas até 2032.

Siga Fácil

Siga Fácil é o sistema do Governo de São Paulo que substitui as praças de pedágio por pórticos eletrônicos inteligentes, identificando veículos por placas ou tags. Supervisionado pela Artesp, elimina filas, aumenta a segurança viária e, nas concessões firmadas a partir de 2024, cobra proporcionalmente ao trecho percorrido. O site sigafacil.sp.gov.br traz mapa de pórticos, formas de pagamento e canais de atendimento.