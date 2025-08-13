Quarta, 13 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaNova Brasilândia realiza 1º Campeonato de Pesca do Rio Branco com apoio do deputado Jean OliveiraCâmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para crimes contra idoso ou pessoa com deficiênciaGeralProcons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303Câmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internetCâmara dos DeputadosComissão aprova passagem grátis ou com desconto para bebês e crianças
Geral São Paulo

Escola da Inclusão de SP abre inscrições para curso de Introdução à Libras com aulas gravadas nesta quarta (13)

Aulas gratuitas são disponibilizadas on-line em parceria com a Univesp; alunos inscritos terão acesso às aulas gravadas

13/08/2025 13h45
Por: Redação Fonte: Secom SP
Escola da Inclusão de SP abre inscrições para curso de Introdução à Libras com aulas gravadas nesta quarta (13)

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) abre inscrições nesta quarta-feira (13) para o curso “Introdução à Libras”. Com 1,5 mil vagas disponíveis, as aulas on-line são parte da Escola da Inclusão, um ambiente virtual dedicado à promoção e disseminação do conhecimento sobre a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. A iniciativa é resultado da parceria entre a SEDPcD e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Os alunos inscritos terão acesso às aulas gravadas, ministradas por professores surdos com formação específica na área. Ao término do curso, os participantes receberão certificado de conclusão.

O formulário de inscrição está disponível no site da SEDPcD desde as 10h desta quarta (13), até que as vagas sejam preenchidas.

Escola da Inclusão

Diante da missão de proporcionar um ambiente educacional acessível e acolhedor para pessoas com e sem deficiência, a escola busca capacitar indivíduos para que se tornem agentes de mudança em suas comunidades. O objetivo da Escola da Inclusão é formar cidadãos comprometidos com as causas das pessoas com deficiência, como acessibilidade comunicacional, empregabilidade e liderança. Criada em 2024, a escola é projetada em ambiente virtual exclusivo da Univesp para garantir a participação plena de pessoas com deficiências físicas, auditivas, visuais e intelectuais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Geral Procons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303
São Paulo Entenda o cronograma de obras e melhorias do Lote Litoral em estradas na Baixada
São Paulo 48ª Semana Guiomar Novaes destaca diversidade de atrações artísticas em São João da Boa Vista
Rondônia Governo de RO realiza 6ª Conferência Estadual das Cidades com foco na melhoria da qualidade de vida da população
Rondônia Treinamento técnico impulsiona implantação do Sistema de Cadastro e Regularização Fundiária em Rondônia
Rondônia Tudo Aqui do shopping conta com novo endereço a partir de segunda-feira, 18, no IG Shopping, Zona Leste de Porto Velho
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
34°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 39°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
36% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (14/08)

Mín. 22° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (15/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
5
Política - Há 5 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias