Quarta, 13 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

48ª Semana Guiomar Novaes destaca diversidade de atrações artísticas em São João da Boa Vista

Com mais de 40 apresentações, evento gratuito acontece entre 12 e 21 de setembro, em diferentes espaços da cidade

13/08/2025 13h20
Por: Redação Fonte: Secom SP
A abertura oficial do evento, no dia 12, traz show do cantor Renato Teixeira no Theatro Municipal

A 48ª Semana Guiomar Novaes será realizada entre os dias 12 e 21 de setembro em São João da Boa Vista com uma programação gratuita que reúne música erudita e popular, espetáculos de dança, circo, teatro e intervenções artísticas. Com mais de 40 atividades, o evento ocorre em diversos pontos da cidade, como o Theatro Municipal, Fonteatro Emílio Caslini, Cidade das Artes e espaços ao ar livre. O evento é realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com correalização da prefeitura da cidade e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

Nos dias 15, 16 e 17 de setembro, a programação será especialmente voltada para estudantes da rede pública, com apresentações educativas e atividades de formação artística.

20h – Show de Abertura – Renato Teixeira
Theatro Municipal de São João da Boa Vista – Praça da Catedral, 22

13 de setembro, sábado
14h – São João em Movimento – Dança
Fonteatro Emilio Casline – Praça Cel. Joaquim José, s/nº

15h – São João em Movimento – Batalha de Dança
Fonteatro Emilio Casline

16h – São João em Movimento – Batalha de Rima
Fonteatro Emilio Casline

17h – São João em Movimento – Aula de Charme
Fonteatro Emilio Casline

15h – Bandarèu Música e Circo | Cia Matulandante
Praça Julio Mesquita, s/nº

16h – Antônio da tua tão necessária poesia | Clarisse Abujamra
Teatro da Estação – Rua São João, 41A

17h – Bandarèu Música e Circo | Cia Matulandante
Praça Julio Mesquita, s/nº

20h – Ópera Carmen | Orquestra Georges Bizet Ensemble
Theatro Municipal de São João da Boa Vista

14 de setembro, domingo
11h – Sujeito a Guincho
Cidade das Artes – Rua Santo Antônio, 632

15h – Bandarèu Música e Circo | Cia Matulandante
Fonteatro Emilio Casline

17h – Bandarèu Música e Circo | Cia Matulandante
Fonteatro Emilio Casline

17h – Coral Elohim e Orquestra Música na Cidade
Fonteatro Emilio Casline

18h – Vortex e Ser | Cia Ballet Paraisópolis
Theatro Municipal de São João da Boa Vista

15 de setembro, segunda-feira
10h e 14h – Mundo Suassuna
Cidade das Artes – Rua Santo Antônio, 632

11h às 13h e 17h às 19h – Notas & Veludo | Intervenção Artística
Rua Ademar de Barros, s/nº

20h – João Camareiro – BADEN
Theatro Municipal de São João da Boa Vista

16 de setembro, terça-feira
10h e 14h – Fofoca de Passarinho | Cia A Hora da História
Cidade das Artes – Rua Santo Antônio, 632

20h – Maicon Clenk – O Grande Show de Mágica | Teatro Ilusionista
Theatro Municipal de São João da Boa Vista

17 de setembro, quarta-feira
10h e 14h – Causos, Contos e Lendas do Brasil | Tricotando Palavras
Cidade das Artes – Rua Santo Antônio, 632

20h – Sertão, Quinteto Violado
Theatro Municipal de São João da Boa Vista

18 de setembro, quinta-feira

17h às 19h – Quarteto | Orquestra MOV
Fonteatro Emilio Casline

18h – Som, Versos, Movências | Isabella Dragão
Teatro da Estação – Rua São João, 41A

20h – Memórias do Vinho | Mesa2 – Classificação: 12 anos
Theatro Municipal de São João da Boa Vista

19 de setembro, sexta-feira
18h30 – DEVIR | Cia Base
Theatro Municipal de São João da Boa Vista

20h – Roberta Campos
Theatro Municipal de São João da Boa Vista

20 de setembro, sábado
12h – O Mundo é um Palco: Shakespeare e Música Brasileira | Cena IV
Cidade das Artes – Rua Santo Antônio, 632

17h – Encantarias de Pífano e Mamulengos | Forró das Minas
Fonteatro Emilio Casline

20h – Uma Noite de Tango – Tributo a Carlos Gardel | CIA Tango & Paixão
Theatro Municipal de São João da Boa Vista

21 de setembro, domingo
10 – Clássicos da Música para Violino e Piano | Duo Metler-Andrade
Local a definir

18h – Sinfonia para Crianças | Orquestra MOV
Theatro Municipal de São João da Boa Vista

20h – Bicho de Pé
Fonteatro Emilio Casline

