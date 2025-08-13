48ª Semana Guiomar Novaes destaca diversidade de atrações artísticas em São João da Boa Vista

Tempo limpo
A 48ª Semana Guiomar Novaes será realizada entre os dias 12 e 21 de setembro em São João da Boa Vista com uma programação gratuita que reúne música erudita e popular, espetáculos de dança, circo, teatro e intervenções artísticas. Com mais de 40 atividades, o evento ocorre em diversos pontos da cidade, como o Theatro Municipal, Fonteatro Emílio Caslini, Cidade das Artes e espaços ao ar livre. O evento é realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com correalização da prefeitura da cidade e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.
Nos dias 15, 16 e 17 de setembro, a programação será especialmente voltada para estudantes da rede pública, com apresentações educativas e atividades de formação artística.
20h – Show de Abertura – Renato Teixeira
Theatro Municipal de São João da Boa Vista – Praça da Catedral, 22
13 de setembro, sábado
14h – São João em Movimento – Dança
Fonteatro Emilio Casline – Praça Cel. Joaquim José, s/nº
15h – São João em Movimento – Batalha de Dança
Fonteatro Emilio Casline
16h – São João em Movimento – Batalha de Rima
Fonteatro Emilio Casline
17h – São João em Movimento – Aula de Charme
Fonteatro Emilio Casline
15h – Bandarèu Música e Circo | Cia Matulandante
Praça Julio Mesquita, s/nº
16h – Antônio da tua tão necessária poesia | Clarisse Abujamra
Teatro da Estação – Rua São João, 41A
17h – Bandarèu Música e Circo | Cia Matulandante
Praça Julio Mesquita, s/nº
20h – Ópera Carmen | Orquestra Georges Bizet Ensemble
Theatro Municipal de São João da Boa Vista
14 de setembro, domingo
11h – Sujeito a Guincho
Cidade das Artes – Rua Santo Antônio, 632
15h – Bandarèu Música e Circo | Cia Matulandante
Fonteatro Emilio Casline
17h – Bandarèu Música e Circo | Cia Matulandante
Fonteatro Emilio Casline
17h – Coral Elohim e Orquestra Música na Cidade
Fonteatro Emilio Casline
18h – Vortex e Ser | Cia Ballet Paraisópolis
Theatro Municipal de São João da Boa Vista
15 de setembro, segunda-feira
10h e 14h – Mundo Suassuna
Cidade das Artes – Rua Santo Antônio, 632
11h às 13h e 17h às 19h – Notas & Veludo | Intervenção Artística
Rua Ademar de Barros, s/nº
20h – João Camareiro – BADEN
Theatro Municipal de São João da Boa Vista
16 de setembro, terça-feira
10h e 14h – Fofoca de Passarinho | Cia A Hora da História
Cidade das Artes – Rua Santo Antônio, 632
20h – Maicon Clenk – O Grande Show de Mágica | Teatro Ilusionista
Theatro Municipal de São João da Boa Vista
17 de setembro, quarta-feira
10h e 14h – Causos, Contos e Lendas do Brasil | Tricotando Palavras
Cidade das Artes – Rua Santo Antônio, 632
20h – Sertão, Quinteto Violado
Theatro Municipal de São João da Boa Vista
18 de setembro, quinta-feira
17h às 19h – Quarteto | Orquestra MOV
Fonteatro Emilio Casline
18h – Som, Versos, Movências | Isabella Dragão
Teatro da Estação – Rua São João, 41A
20h – Memórias do Vinho | Mesa2 – Classificação: 12 anos
Theatro Municipal de São João da Boa Vista
19 de setembro, sexta-feira
18h30 – DEVIR | Cia Base
Theatro Municipal de São João da Boa Vista
20h – Roberta Campos
Theatro Municipal de São João da Boa Vista
20 de setembro, sábado
12h – O Mundo é um Palco: Shakespeare e Música Brasileira | Cena IV
Cidade das Artes – Rua Santo Antônio, 632
17h – Encantarias de Pífano e Mamulengos | Forró das Minas
Fonteatro Emilio Casline
20h – Uma Noite de Tango – Tributo a Carlos Gardel | CIA Tango & Paixão
Theatro Municipal de São João da Boa Vista
21 de setembro, domingo
10 – Clássicos da Música para Violino e Piano | Duo Metler-Andrade
Local a definir
18h – Sinfonia para Crianças | Orquestra MOV
Theatro Municipal de São João da Boa Vista
20h – Bicho de Pé
Fonteatro Emilio Casline
