48ª Semana Guiomar Novaes destaca diversidade de atrações artísticas em São João da Boa Vista

A abertura oficial do evento, no dia 12, traz show do cantor Renato Teixeira no Theatro Municipal

A 48ª Semana Guiomar Novaes será realizada entre os dias 12 e 21 de setembro em São João da Boa Vista com uma programação gratuita que reúne música erudita e popular, espetáculos de dança, circo, teatro e intervenções artísticas. Com mais de 40 atividades, o evento ocorre em diversos pontos da cidade, como o Theatro Municipal, Fonteatro Emílio Caslini, Cidade das Artes e espaços ao ar livre. O evento é realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com correalização da prefeitura da cidade e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.



Nos dias 15, 16 e 17 de setembro, a programação será especialmente voltada para estudantes da rede pública, com apresentações educativas e atividades de formação artística.

20h – Show de Abertura – Renato Teixeira

Theatro Municipal de São João da Boa Vista – Praça da Catedral, 22



13 de setembro, sábado

14h – São João em Movimento – Dança

Fonteatro Emilio Casline – Praça Cel. Joaquim José, s/nº

15h – São João em Movimento – Batalha de Dança

Fonteatro Emilio Casline

16h – São João em Movimento – Batalha de Rima

Fonteatro Emilio Casline

17h – São João em Movimento – Aula de Charme

Fonteatro Emilio Casline

15h – Bandarèu Música e Circo | Cia Matulandante

Praça Julio Mesquita, s/nº

16h – Antônio da tua tão necessária poesia | Clarisse Abujamra

Teatro da Estação – Rua São João, 41A

17h – Bandarèu Música e Circo | Cia Matulandante

Praça Julio Mesquita, s/nº

20h – Ópera Carmen | Orquestra Georges Bizet Ensemble

Theatro Municipal de São João da Boa Vista



14 de setembro, domingo

11h – Sujeito a Guincho

Cidade das Artes – Rua Santo Antônio, 632

15h – Bandarèu Música e Circo | Cia Matulandante

Fonteatro Emilio Casline

17h – Bandarèu Música e Circo | Cia Matulandante

Fonteatro Emilio Casline

17h – Coral Elohim e Orquestra Música na Cidade

Fonteatro Emilio Casline

18h – Vortex e Ser | Cia Ballet Paraisópolis

Theatro Municipal de São João da Boa Vista



15 de setembro, segunda-feira

10h e 14h – Mundo Suassuna

Cidade das Artes – Rua Santo Antônio, 632

11h às 13h e 17h às 19h – Notas & Veludo | Intervenção Artística

Rua Ademar de Barros, s/nº

20h – João Camareiro – BADEN

Theatro Municipal de São João da Boa Vista



16 de setembro, terça-feira

10h e 14h – Fofoca de Passarinho | Cia A Hora da História

Cidade das Artes – Rua Santo Antônio, 632

20h – Maicon Clenk – O Grande Show de Mágica | Teatro Ilusionista

Theatro Municipal de São João da Boa Vista



17 de setembro, quarta-feira

10h e 14h – Causos, Contos e Lendas do Brasil | Tricotando Palavras

Cidade das Artes – Rua Santo Antônio, 632

20h – Sertão, Quinteto Violado

Theatro Municipal de São João da Boa Vista



18 de setembro, quinta-feira



17h às 19h – Quarteto | Orquestra MOV

Fonteatro Emilio Casline

18h – Som, Versos, Movências | Isabella Dragão

Teatro da Estação – Rua São João, 41A



20h – Memórias do Vinho | Mesa2 – Classificação: 12 anos

Theatro Municipal de São João da Boa Vista



19 de setembro, sexta-feira

18h30 – DEVIR | Cia Base

Theatro Municipal de São João da Boa Vista

20h – Roberta Campos

Theatro Municipal de São João da Boa Vista



20 de setembro, sábado

12h – O Mundo é um Palco: Shakespeare e Música Brasileira | Cena IV

Cidade das Artes – Rua Santo Antônio, 632

17h – Encantarias de Pífano e Mamulengos | Forró das Minas

Fonteatro Emilio Casline

20h – Uma Noite de Tango – Tributo a Carlos Gardel | CIA Tango & Paixão

Theatro Municipal de São João da Boa Vista



21 de setembro, domingo

10 – Clássicos da Música para Violino e Piano | Duo Metler-Andrade

Local a definir

18h – Sinfonia para Crianças | Orquestra MOV

Theatro Municipal de São João da Boa Vista



20h – Bicho de Pé

Fonteatro Emilio Casline