Governo de RO realiza 6ª Conferência Estadual das Cidades com foco na melhoria da qualidade de vida da população

Melhoria da qualidade de vida nas cidades está na pauta da Conferência Estadual, que será aberta nesta quinta-feira (14)

Com o tema “Construindo a Política Estadual de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, o governo de Rondônia realiza nesta quinta-feira (14), a partir das 9h, a abertura da 6ª Conferência Estadual das Cidades de Rondônia, em Porto Velho. O evento, que segue até às 19h da sexta-feira (15), está sob a coordenação da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e tem como objetivo promover o debate e a construção coletiva de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável, democrático e inclusivo, com foco na melhoria da qualidade de vida nas cidades.

Em atendimento ao Decreto Estadual nº 30.280, de 20 de maio ,18 municípios rondonienses realizaram as conferências municipais, elegendo delegados que agora participam da etapa estadual, quando serão eleitos 37 delegados que representarão o estado na 6ª Conferência Nacional das Cidades.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a busca pela construção de políticas públicas que promovam o desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo é essencial. “As conferências são espaços importantes para o debate e a formulação de políticas voltadas ao desenvolvimento urbano e, consequentemente humano, envolvendo a participação da sociedade civil e do poder público, fortalecendo a justiça social”, pontuou.

A secretária da Seas, Luana Rocha, reforçou que o momento é importante para a discussão e a construção de propostas que visam melhorar a qualidade de vida, com foco em áreas como habitação, mobilidade, entre outras.

Compõem o eixo de debates temas como: articulação entre os principais setores urbanos e com o planejamento das políticas públicas; gestão estratégica e financiamento; bem como, sustentabilidade ambiental e emergências climáticas; transformação digital e território; e segurança pública e o enfrentamento do controle armado dos territórios populares.

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia