Quarta, 13 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaNova Brasilândia realiza 1º Campeonato de Pesca do Rio Branco com apoio do deputado Jean OliveiraCâmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para crimes contra idoso ou pessoa com deficiênciaGeralProcons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303Câmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internetCâmara dos DeputadosComissão aprova passagem grátis ou com desconto para bebês e crianças
Geral Rondônia

Treinamento técnico impulsiona implantação do Sistema de Cadastro e Regularização Fundiária em Rondônia

Nesta quarta-feira (13), o Treinamento de Operação e Mobilização Prática em Reurb, promovido pelo Instituto de Terras do Pará (Iterpa) é marcado po...

13/08/2025 13h03
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
Trocas de experiência e debates fortalecem soluções mais eficientes para a regularização fundiária em Rondônia
Trocas de experiência e debates fortalecem soluções mais eficientes para a regularização fundiária em Rondônia

Nesta quarta-feira (13), o Treinamento de Operação e Mobilização Prática em Reurb, promovido pelo Instituto de Terras do Pará (Iterpa) é marcado por debates técnicos e troca de experiências voltadas ao fortalecimento da Regularização Fundiária Urbana. Além dos servidores do estado de Rondônia, via Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), o treinamento reúne também profissionais dos estados de Roraima, Mato Grosso, Maranhão e Amapá.

Durante as atividades, os participantes aprofundaram conhecimentos em elaboração de normativos, análise socioeconômica, cadastramento social, georreferenciamento, aerolevantamento e registros imobiliários. Essas etapas são essenciais para assegurar eficiência administrativa, segurança jurídica e ampliação do acesso à titularidade de imóveis urbanos, beneficiando diretamente milhares de famílias.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a regularização fundiária é essencial pois a posse legal da terra traz não apenas segurança, mas também oportunidades de desenvolvimento econômico e social. “Os investimentos do governo na capacitação de equipes é fundamental para que o estado avance com ainda mais qualidade e agilidade na entrega de títulos definitivos”, evidenciou.

De acordo com o secretário de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária, David Inácio, a participação de Rondônia no treinamento representa um passo importante para a modernização das ações fundiárias. “A troca de experiências com o Pará, estado que já consolidou importantes avanços na área, contribuirá para a implantação de ferramentas inovadoras, como o Sistema de Cadastro e Regularização Fundiária (Sicarf)”, destacou.

Ainda segundo o secretário da Sepat, o Sicarf — recentemente contratado pela Secretaria — é uma plataforma tecnológica de referência no Pará e demandará elevado nível de capacitação técnica das equipes. “Estamos nos preparando para utilizar uma ferramenta que vai otimizar processos, reduzir burocracias e ampliar a transparência, beneficiando diretamente os cidadãos”, ressaltou.

SEGURANÇA JURÍDICA

No treinamento os servidores da Sepat tiveram a oportunidade de debater e analisar de perto os pontos positivos e os desafios da regularização fundiária em Rondônia, sempre em busca de soluções que tragam mais eficiência, segurança jurídica e dignidade para a população. A capacitação, que segue até o fim da semana, reforça o compromisso do governo de Rondônia com políticas públicas que garantam dignidade, legalidade e desenvolvimento. A presença de representantes do estado em eventos como este demonstra a busca constante por conhecimento e por soluções que acelerem a regularização fundiária, promovendo inclusão e cidadania.

Fonte
Texto: Eleni Caetano
Fotos: Eleni Caetano
Secom - Governo de Rondônia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Geral Procons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303
São Paulo Entenda o cronograma de obras e melhorias do Lote Litoral em estradas na Baixada
São Paulo Escola da Inclusão de SP abre inscrições para curso de Introdução à Libras com aulas gravadas nesta quarta (13)
São Paulo 48ª Semana Guiomar Novaes destaca diversidade de atrações artísticas em São João da Boa Vista
Rondônia Governo de RO realiza 6ª Conferência Estadual das Cidades com foco na melhoria da qualidade de vida da população
Rondônia Tudo Aqui do shopping conta com novo endereço a partir de segunda-feira, 18, no IG Shopping, Zona Leste de Porto Velho
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
34°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 39°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
36% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (14/08)

Mín. 22° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (15/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
5
Política - Há 5 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias