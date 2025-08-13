Quarta, 13 de Agosto de 2025
Geral Rondônia

Tudo Aqui do shopping conta com novo endereço a partir de segunda-feira, 18, no IG Shopping, Zona Leste de Porto Velho

Onovo espaço do Tudo Aqui, localizado IG Shopping, na Avenida Amazonas, nº 8.338, Bairro Tiradentes, Zona Leste de Porto Velho, dará início às suas...

13/08/2025 12h14
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
Durante o período de transição, de 2 a 16 de agosto, os serviços estão sendo realizados no Tudo Aqui Centro
Durante o período de transição, de 2 a 16 de agosto, os serviços estão sendo realizados no Tudo Aqui Centro

Onovo espaço do Tudo Aqui, localizado IG Shopping, na Avenida Amazonas, nº 8.338, Bairro Tiradentes, Zona Leste de Porto Velho, dará início às suas atividades na próxima segunda-feira (18), representando uma importante conquista para a otimização dos serviços públicos no estado de Rondônia. Com um ambiente mais moderno e funcional, o novo endereço está estrategicamente localizado para garantir melhor acesso da população aos serviços integrados oferecidos. Durante o período de transição, de 2 a 16 de agosto, os serviços estão sendo realizados no Tudo Aqui Centro.

A realocação vai além de uma simples mudança logística. É uma decisão estratégica alinhada a uma das diretrizes do governo de Rondônia, o Plano Aliança pela Vida (PAV). A escolha da nova localização busca aproximar os serviços essenciais do estado das comunidades de Habitação de Interesse Social (HIS), fortalecendo a presença estatal e tornando-a mais acessível em áreas consideradas prioritárias para ações de pacificação e promoção da cidadania.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a modernização das unidades de atendimento é reflexo do comprometimento do estado com uma gestão responsável e próxima da população. “A iniciativa busca além de economizar recursos públicos, aprimorar a experiência do atendimento ao cidadão. A mudança de local foi planejada para unir eficiência administrativa e infraestrutura de qualidade, garantindo mais conforto tanto para os usuários quanto para os servidores”, ressaltou.

Segundo a titular da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), Semáyra Gomes do Nascimento, a transferência da unidade para o novo endereço deve proporcionar uma economia anual superior a R$ 400 mil para o governo de Rondônia. “Essa ação demonstra o empenho em garantir uma gestão eficiente dos recursos públicos, priorizando sempre a qualidade dos serviços oferecidos à população”, enfatizou.

De acordo com a coordenadora das unidades de atendimento ao Cidadão do Tudo Aqui, Andressa Carla Ribeiro, o novo espaço também permitirá reorganizar o fluxo de atendimento e proporcionar mais agilidade. “A estrutura foi pensada para oferecer um ambiente acessível, climatizado e com sinalização clara, garantindo que o cidadão tenha um atendimento rápido e humanizado”, explicou.

ATENDIMENTO INTEGRADO

Desde a sua implantação, o Tudo Aqui se consolidou como referência no atendimento integrado, reunindo em um único local diversos órgãos e serviços, como: emissão de documentos, atendimentos previdenciários e orientações de utilidade pública. A mudança para o novo endereço reforça a meta de melhorar a estrutura e o atendimento do programa, garantindo mais comodidade e eficiência aos cidadãos que utilizam os serviços.

Fonte
Texto: Jane Carvalho
Fotos: Daiane Mendonça
Secom - Governo de Rondônia

