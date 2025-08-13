Quatro estações da CPTM recebem ação de saúde a partir desta quarta (13)

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros

Nesta semana, as estações Mauá, Guaianases, Jardim Helena-Vila Mara e Guarulhos-Cecap da CPTM recebem ação de saúde em referência ao Agosto Dourado. Alunos da Proz Educação vão realizar aferição de pressão arterial, cálculo de IMC e conscientizar os passageiros sobre a importância do aleitamento materno.

Na quarta-feira (13/08), a campanha acontece na estação Jardim Helena-Vila Mara, das 9h às 12h, das 14h às 17h e das 19h às 22h. Na estação Mauá, das 9h às 12h, das 14h às 17h e das 19h às 22h.

A estação Guarulhos-Cecap terá atendimento na quinta-feira (14/08), das 9h às 12h, das 14h às 17h e das 19h às 22h.

Já na sexta-feira (15/08), os alunos da Proz Educação atenderão aos passageiros da estação Guaianases das 9h às 12h e das 14h às 17h.

O Agosto Dourado é o mês dedicado à conscientização e promoção do aleitamento materno. A cor dourada simboliza o padrão da qualidade do leite materno, reconhecido como o alimento mais completo e essencial para o desenvolvimento saudável de bebês. A campanha visa informar a sociedade sobre a importância do apoio à amamentação, tanto no ambiente familiar quanto nas instituições de saúde e no trabalho.

Ações de Cidadania

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,5 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.

Serviço

Agosto Dourado

