Quarta, 13 de Agosto de 2025
Geral Rondônia

Programa Rondônia Cidadã segue transformando vidas e se prepara para nova edição em Cacoal

OprogramaRondônia Cidadãcontinua fazendo a diferença na vida dos rondonienses ao ampliar o acesso a serviços fundamentais em todo o estado. Durante...

13/08/2025 11h45
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
Pimenta Bueno recebeu edição especial noturna do programa Rondônia Cidadã, onde foram prestados 1.751 atendimentos
Pimenta Bueno recebeu edição especial noturna do programa Rondônia Cidadã, onde foram prestados 1.751 atendimentos

OprogramaRondônia Cidadãcontinua fazendo a diferença na vida dos rondonienses ao ampliar o acesso a serviços fundamentais em todo o estado. Durante a edição noturna no município de Pimenta Bueno, que aconteceu nos dias 8 e 9 de agosto, foram prestados 1.751 atendimentos. A iniciativa levou comodidade à população ao estender o horário de atendimento. Na terça-feira (12), houve uma edição especial em Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho, e a próxima parada será em Cacoal, nos dias 16 e 17 de agosto.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou a relevância do programa, que é realizado por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). “ORondônia Cidadãfortalece o acesso a serviços essenciais, levando o estado até as pessoas e isso tem gerado resultados concretos.”

Neste fim de semana, o programa estará em Cacoal
Neste fim de semana, o programa estará em Cacoal

Para a secretária da Seas, Luana Rocha, a cada edição o programa vai alcançando a excelência. “O nosso trabalho é garantir que nenhum cidadão fique sem atendimento por causa da distância. ORondônia Cidadãé sobre proximidade, acolhimento e eficiência”, afirmou.

É a segunda vez, somente este ano, que Cacoal conta com os serviços doRondônia Cidadã. Em fevereiro, o programa esteve no distrito de Divinópolis e registrou mais de 3 mil atendimentos. Agora, a expectativa é de, novamente, ofertar atendimentos que unem eficiência, cidadania e acolhimento.

PROGRAMAÇÃO

  • 16/8 (sábado):8h às 16h
  • 17/8 (domingo):8h às 12h
  • Local:Espaço Beira Rio

Fonte
Texto: Camila Rodrigues
Fotos: Jhulie Caline
Secom - Governo de Rondônia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
