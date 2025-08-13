Programa Rondônia Cidadã segue transformando vidas e se prepara para nova edição em Cacoal

OprogramaRondônia Cidadãcontinua fazendo a diferença na vida dos rondonienses ao ampliar o acesso a serviços fundamentais em todo o estado. Durante a edição noturna no município de Pimenta Bueno, que aconteceu nos dias 8 e 9 de agosto, foram prestados 1.751 atendimentos. A iniciativa levou comodidade à população ao estender o horário de atendimento. Na terça-feira (12), houve uma edição especial em Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho, e a próxima parada será em Cacoal, nos dias 16 e 17 de agosto.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou a relevância do programa, que é realizado por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). “ORondônia Cidadãfortalece o acesso a serviços essenciais, levando o estado até as pessoas e isso tem gerado resultados concretos.”

Neste fim de semana, o programa estará em Cacoal

Para a secretária da Seas, Luana Rocha, a cada edição o programa vai alcançando a excelência. “O nosso trabalho é garantir que nenhum cidadão fique sem atendimento por causa da distância. ORondônia Cidadãé sobre proximidade, acolhimento e eficiência”, afirmou.

É a segunda vez, somente este ano, que Cacoal conta com os serviços doRondônia Cidadã. Em fevereiro, o programa esteve no distrito de Divinópolis e registrou mais de 3 mil atendimentos. Agora, a expectativa é de, novamente, ofertar atendimentos que unem eficiência, cidadania e acolhimento.

PROGRAMAÇÃO

16/8 (sábado): 8h às 16h

8h às 16h 17/8 (domingo): 8h às 12h

8h às 12h Local:Espaço Beira Rio

