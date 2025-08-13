Quarta, 13 de Agosto de 2025
Geral Rondônia

Educação de Trânsito durante 41ª Arraial Flor do Maracujá alcança mais de 3,7 mil visitantes

Educação de trânsito para jovens e adultos foi um dos atrativos da 41ª edição do Arraial Flor do Maracujá. No estande do Departamento Estadual de T...

13/08/2025 11h13
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
Os visitantes participaram de atividades de conscientização lúdicas, sorteios de bicicletas e também puderem se inscrever em cursos de formação
Os visitantes participaram de atividades de conscientização lúdicas, sorteios de bicicletas e também puderem se inscrever em cursos de formação

Educação de trânsito para jovens e adultos foi um dos atrativos da 41ª edição do Arraial Flor do Maracujá. No estande do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), os visitantes participaram de atividades de conscientização lúdicas, sorteios de bicicletas e capacetes, divulgação de cursos de formação e aperfeiçoamento.

Mais de 3.750 pessoas foram alcançadas durante os 10 dias do evento, com atrações como pit-stop educativo com encenações teatrais, café com o Detran, jogo do semáforo, tabuleiro do trânsito, óculos simuladores de embriaguez, exposição sobre a história do automóvel e presença dos bonecos Vidinha e Ligadinho, que animaram crianças e adultos. Atividades lúdicas, como pintura facial e desenhos, também garantiram a participação dos pequenos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa aproxima a população das ações de educação no trânsito de forma interativa e acolhedora, fortalecendo a construção de um trânsito mais seguro para todos.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou que a campanha “Respeite o Meu Espaço” foi o foco das atividades. “Levamos informação de forma prática e acessível. É um investimento direto na segurança da população.”

Atividades lúdicas, como pintura facial e desenhos, também garantiram a participação dos pequenos
Atividades lúdicas, como pintura facial e desenhos, também garantiram a participação dos pequenos

CURSOS

No espaço do Detran-RO, a procura por cursos oferecidos pela Escola Pública de Trânsito (EPTran) foi grande. Foram registradas 507 inscrições durante o período do arraial, sendo os mais procurados Condutor de Aplicativo, Direção Defensiva, Mecânica para Mulheres e Monitor de Transporte Escolar.

Segundo o militar Felipe Araújo, 25 anos, a experiência foi positiva. “É a segunda vez que participo das atividades do Detran. Acho muito importante essa interação para conscientizar sobre o respeito no trânsito. Aproveitei para me inscrever no curso de monitor de transporte escolar, que é uma excelente oportunidade”, disse.

A assistente administrativa Gisele Braga, 22 anos, também aprovou a iniciativa. “Escolhi o curso de Mecânica para Mulheres e achei incrível a inclusão que o Detran está promovendo. Sempre foi uma área complicada para nós e agora temos a chance de aprender. Meu esposo também se inscreveu para Monitor de Transporte Escolar, e não poderíamos perder essa oportunidade”, frisou.

Fonte
Texto: Miro Costa
Fotos: Miro Costa, Jarlana Davy e Daiane Mendonça
Secom - Governo de Rondônia

