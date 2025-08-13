Quarta, 13 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Estudantes do 9º ano do Fundamental e 3ª série do Médio participam de segundo simulado do Saeb a partir desta terça (12)

Resultados serão utilizados como diagnóstico do aprendizado em língua portuguesa e matemática

13/08/2025 10h44
Por: Redação Fonte: Secom SP
As unidades da rede estadual têm autonomia para definir a data de aplicação no período até 15 de agosto
A partir desta terça-feira (12), estudantes matriculados em classes do 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) participam de simulado da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A avaliação de larga escala, organizada pelo governo federal a cada dois anos, compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e está prevista neste ano para outubro.

As unidades da rede estadual têm autonomia para definir a data de aplicação no período até 15 de agosto.

“Este é o segundo simulado aplicado na rede estadual para os 9º anos e 3ª séries em 2025. Assim como no início do ano letivo, a prova tem o objetivo de aferir o desempenho e o aprendizado dos estudantes nos componentes de língua portuguesa e matemática. Estudantes dos 5º e 6º anos do Fundamental também foram avaliados em simulados no 1º semestre”, explica João Pinhata, líder de avaliações da Seduc-SP.

26 questões e correção digital

A Seduc-SP criou um conjunto de perguntas inspiradas no exame oficial para avaliar o desempenho dos alunos. Os resultados vão mostrar como está e ajudar a definir ações para melhorar o aprendizado dos estudantes. As questões foram formuladas com base nos descritores do exame oficial e na teoria da resposta ao item (TRI).

O simulado do Saeb será aplicado em formato impresso e com correção digital. As provas incluem 26 questões de múltipla escolha, por disciplina, com quatro alternativas e apenas uma correta como gabarito. O tempo de prova é de 2 horas, com tempo extra para estudantes com baixa visão, outras deficiências ou transtornos.

Brasileirão Saeb

O Saeb é o principal indicador de qualidade da educação básica no Brasil de escolas públicas e particulares. Além do 9º ano do Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, a prova é aplicada aos alunos do 2º e 5º anos do Ensino Fundamental. Os resultados são divulgados no ano subsequente atrelados aos dados de fluxo escolar de cada ano/série.

Para incentivar a participação, a Seduc-SP lançou um desafio às escolas e vai premiar as turmas com melhores resultados. No Brasileirão Saeb, os estudantes devem realizar uma série de atividades propostas por professores das disciplinas de língua portuguesa e matemática, além de orientação de estudos — componente exclusivo do 9º ano e 3ª série. A cada quinzena, os resultados e o ranking por ano/série serão publicados no sistema Painel Escola Total.

Serão adicionados pontos extras às classes que tiverem alta frequência no dia da avaliação e com bom desempenho na Prova Paulista do 3º bimestre. Cada escola pode criar taças simbólicas para as classes de cada ciclo que ocuparem as primeiras colocações.

Bonificação grêmios estudantis

Em 2026, o cálculo para bonificação aos grêmios estudantis levará em conta o desempenho dos estudantes no Saeb. As agremiações que atingirem a meta ouro receberão R$ 50 por estudante. Já para a meta diamante o valor do repasse por estudante é de R$ 100. A expectativa é destinar, no mínimo, R$ 5 mil e, no máximo, R$ 70 mil por unidade, a depender do tamanho da escola.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
