Quarta, 13 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaNova Brasilândia realiza 1º Campeonato de Pesca do Rio Branco com apoio do deputado Jean OliveiraCâmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para crimes contra idoso ou pessoa com deficiênciaGeralProcons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303Câmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internetCâmara dos DeputadosComissão aprova passagem grátis ou com desconto para bebês e crianças
Geral São Paulo

CDHU abre inscrições para sorteio de 54 moradias em Vinhedo

Processo de seleção de famílias do município vai até 18 de agosto; contemplados deverão comprovar residência ou vínculo de trabalho no município há...

13/08/2025 10h43
Por: Redação Fonte: Secom SP
Os apartamentos terão 49 m² de área útil, distribuídos em dois quartos, sala, banheiro e lavanderia
Os apartamentos terão 49 m² de área útil, distribuídos em dois quartos, sala, banheiro e lavanderia

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) inicia, nesta segunda-feira (11), as inscrições para o sorteio de 54 unidades habitacionais no município de Vinhedo, Região Administrativa de Campinas. O cadastro pode ser feito até as 17h do dia 18 de agosto, por meio do formulário eletrônico disponível no site da CDHU.

Para concorrer a um dos imóveis, o candidato deve acessar o site cdhu.sp.gov.br, clicar no banner “Faça agora sua inscrição”, selecionar a opção de empreendimento “Vinhedo G” e seguir as instruções. Será válida somente um cadastro por família. Os interessados que já participaram de outros sorteios da CDHU no município e não foram contemplados devem fazer nova inscrição.

Os apartamentos terão 49 m² de área útil, distribuídos em dois quartos, sala, banheiro e lavanderia. Serão sorteadas 28 moradias para famílias com rendas de um a três salários mínimos, oito moradias para atendimento de renda familiar entre três e cinco salários e seis unidades destinadas às famílias com renda entre cinco e dez salários.

Do total, serão sorteadas, ainda, quatro moradias são reservadas para pessoas com deficiência ou famílias que as incluam; três para idosos com 60 anos ou mais, na condição de titular do benefício; outras três para policiais civis, militares e penais, conforme a legislação; e duas para pessoas que vivem sozinhas.

As pessoas idosas e com deficiência têm especial destaque na política de atendimento habitacional, por se tratarem de grupos socialmente vulneráveis que necessitam de maior apoio do Estado para exercerem, em condições de igualdade, os direitos e as liberdades fundamentais, visando à sua inclusão social e como cidadãos. Para esses grupos, a CDHU reserva unidades habitacionais nos empreendimentos voltados à demanda geral, com processos seletivos divulgados por edital público. A cota definida para pessoas com deficiência é de 7% e, para pessoas idosas, é de 5%. ”. Todos os beneficiários das unidades habitacionais são selecionados por meio de sorteio público, regulamentado pela legislação vigente (Lei Estadual nº 13.094/2008).

O sorteio será público e definirá titulares e suplentes para a aquisição das moradias. Para participar, o interessado deve residir ou trabalhar no município de Vinhedo há pelo menos cinco anos, ter renda familiar entre um e dez salários mínimos, não ser proprietário de imóvel, não possuir financiamento habitacional e não ter sido atendido anteriormente por programas habitacionais de interesse social. Os policiais devem atuar no município, idosos devem comprovar idade mínima de 60 anos e pessoas que moram sozinhas precisam ter 30 anos ou mais.

A Companhia está investindo, aproximadamente, R$ 12,1 milhões no empreendimento “Vinhedo G”. Esse condomínio está sendo viabilizado em parceria com a Prefeitura do Município, que doou o terreno localizado na Rua João Vichi, Área 2, na Vila João XXIII.

O financiamento seguirá as novas diretrizes da Política Habitacional do Estado, que preveem juro zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. Assim, as famílias contempladas pagarão praticamente o mesmo valor ao longo dos trinta anos de contrato, que sofrerá apenas a correção monetária calculada pelo IPCA – índice oficial do IBGE. O valor das parcelas é calculado considerando a renda das famílias, que pode comprometer, no máximo, 20% dos rendimentos mensais com as prestações.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Geral Procons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303
São Paulo Entenda o cronograma de obras e melhorias do Lote Litoral em estradas na Baixada
São Paulo Escola da Inclusão de SP abre inscrições para curso de Introdução à Libras com aulas gravadas nesta quarta (13)
São Paulo 48ª Semana Guiomar Novaes destaca diversidade de atrações artísticas em São João da Boa Vista
Rondônia Governo de RO realiza 6ª Conferência Estadual das Cidades com foco na melhoria da qualidade de vida da população
Rondônia Treinamento técnico impulsiona implantação do Sistema de Cadastro e Regularização Fundiária em Rondônia
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
34°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 39°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
36% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (14/08)

Mín. 22° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (15/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
5
Política - Há 5 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias