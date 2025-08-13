Quarta, 13 de Agosto de 2025
PolíticaNova Brasilândia realiza 1º Campeonato de Pesca do Rio Branco com apoio do deputado Jean OliveiraCâmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para crimes contra idoso ou pessoa com deficiênciaGeralProcons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303Câmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internetCâmara dos DeputadosComissão aprova passagem grátis ou com desconto para bebês e crianças
Geral São Paulo

Governo de SP participa da abertura da Fenasucro & Agrocana 2025; estado lidera no setor sucroenergético

Evento é um dos maiores no setor sucroenergético e de bioenergia

13/08/2025 10h29
Por: Redação Fonte: Secom SP
Secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, durante a abertura do evento
Secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, durante a abertura do evento

Com o objetivo de demonstrar a força do setor sucroenergético no estado de São Paulo, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento esteve presente na abertura da 31ª edição da Fenasucro e Agrocana, maior feira mundial exclusivamente voltada à cadeia de produção de bioenergia, realizada em Sertãozinho, de 12 a 15 de agosto.

Presente na abertura oficial do evento nesta terça-feira (12), o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, durante sua fala reforçou a liderança de SP no setor sucroenergético e de bioenergia, além da importância de investir em inovação, mobilidade de baixo carbono e economia circular.

“São Paulo é exemplo para o Brasil e para o mundo. Atualmente, 30% das exportações paulistas vêm do setor sucroenergético, que gera quase 1 milhão de empregos e está presente em quase 500 municípios. A nossa matriz é a mais limpa do mundo. E a gente deve isso a quem? Ao setor sucroenergético, ao etanol, ao biogás, ao biometano”.

O estado de São Paulo mantém liderança no setor sucroenergético brasileiro. O setor paulista representa 55% de toda área plantada de cana no Brasil. No primeiro semestre de 2025, o produto foi o mais exportado pelo estado, representando 26% das exportações do agro paulista.

Referência mundial na cadeia de produção de bioenergia, a feira acontece há mais de 30 anos e reúne agentes do setor sucroenergético — desde o cultivo de cana-de-açúcar até a transformação em energia limpa, combustíveis e derivados. O evento promove o intercâmbio entre produtores e indústrias, além de apresentar novidades e inovações para o cultivo no setor, buscando consolidar ainda mais o mercado brasileiro.

São esperados mais de 47 mil visitantes de mais de 60 países, com mais de mil marcas expositoras e 3 mil produtos apresentados, além de 100 horas de conteúdo técnico e de mercado em palestras, painéis e workshops.

