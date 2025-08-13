Governo de SP participa da abertura da Fenasucro & Agrocana 2025; estado lidera no setor sucroenergético

Com o objetivo de demonstrar a força do setor sucroenergético no estado de São Paulo, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento esteve presente na abertura da 31ª edição da Fenasucro e Agrocana, maior feira mundial exclusivamente voltada à cadeia de produção de bioenergia, realizada em Sertãozinho, de 12 a 15 de agosto.

Presente na abertura oficial do evento nesta terça-feira (12), o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, durante sua fala reforçou a liderança de SP no setor sucroenergético e de bioenergia, além da importância de investir em inovação, mobilidade de baixo carbono e economia circular.

“São Paulo é exemplo para o Brasil e para o mundo. Atualmente, 30% das exportações paulistas vêm do setor sucroenergético, que gera quase 1 milhão de empregos e está presente em quase 500 municípios. A nossa matriz é a mais limpa do mundo. E a gente deve isso a quem? Ao setor sucroenergético, ao etanol, ao biogás, ao biometano”.

O estado de São Paulo mantém liderança no setor sucroenergético brasileiro. O setor paulista representa 55% de toda área plantada de cana no Brasil. No primeiro semestre de 2025, o produto foi o mais exportado pelo estado, representando 26% das exportações do agro paulista.

Referência mundial na cadeia de produção de bioenergia, a feira acontece há mais de 30 anos e reúne agentes do setor sucroenergético — desde o cultivo de cana-de-açúcar até a transformação em energia limpa, combustíveis e derivados. O evento promove o intercâmbio entre produtores e indústrias, além de apresentar novidades e inovações para o cultivo no setor, buscando consolidar ainda mais o mercado brasileiro.

São esperados mais de 47 mil visitantes de mais de 60 países, com mais de mil marcas expositoras e 3 mil produtos apresentados, além de 100 horas de conteúdo técnico e de mercado em palestras, painéis e workshops.