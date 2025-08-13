Rafa Cavalcanti conquista ouro em competição sub-23 e garante vaga no Pan de Lima

De um Pan para outro. A judoca Rafaela Cavalcanti, 18 anos, conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, no Paraguai, e garantiu a vaga direta para os Jogos Pan-Americanos de 2027, que acontecem em Lima, no Peru.

Para subir ao topo do pódio na capital paraguaia, Rafa precisou vencer três adversárias. A final foi contra a mexicana Aylin Avila, e o título na categoria até 52kg veio somente na disputa do golden score, após Avila receber punição. Considerado o pontapé inicial do ciclo olímpico visando Los Angeles-2028, o Pan Júnior reúne mais de 4 mil atletas com idade até 23 anos de 41 países.

“Acredito que tive um bom desempenho. Lutei de forma estratégica. Esse ouro é uma das maiores conquistas da minha carreira”, diz Rafa, que é bolsista do Programa Talento Esportivo, plataforma de financiamento da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

Já classificada para o Pan de 2027, Rafa deve fazer em Lima a sua estreia em um torneio “adulto” fora do país. “O Pan de 2027 será a minha primeira competição internacional sênior. Até 2027 tenho tempo para amadurecer e evoluir.”

Foto: Reprodução/Secom SP

Programa Talento Esportivo

O Programa Talento Esportivo é uma plataforma da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo que concede apoio financeiro a atletas em vários níveis de excelência, praticantes de qualquer modalidade esportiva. Para mais informações, entre em contato pelo (11) 3241-5822, Ramal 1238.