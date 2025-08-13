Quarta, 13 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaNova Brasilândia realiza 1º Campeonato de Pesca do Rio Branco com apoio do deputado Jean OliveiraCâmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para crimes contra idoso ou pessoa com deficiênciaGeralProcons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303Câmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internetCâmara dos DeputadosComissão aprova passagem grátis ou com desconto para bebês e crianças
Geral São Paulo

Rafa Cavalcanti conquista ouro em competição sub-23 e garante vaga no Pan de Lima

Judoca do Programa Talento Esportivo compete na categoria até 52kg

13/08/2025 09h27
Por: Redação Fonte: Secom SP
Rafa Cavalcanti conquista ouro em competição sub-23 e garante vaga no Pan de Lima

De um Pan para outro. A judoca Rafaela Cavalcanti, 18 anos, conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, no Paraguai, e garantiu a vaga direta para os Jogos Pan-Americanos de 2027, que acontecem em Lima, no Peru.

Para subir ao topo do pódio na capital paraguaia, Rafa precisou vencer três adversárias. A final foi contra a mexicana Aylin Avila, e o título na categoria até 52kg veio somente na disputa do golden score, após Avila receber punição. Considerado o pontapé inicial do ciclo olímpico visando Los Angeles-2028, o Pan Júnior reúne mais de 4 mil atletas com idade até 23 anos de 41 países.

“Acredito que tive um bom desempenho. Lutei de forma estratégica. Esse ouro é uma das maiores conquistas da minha carreira”, diz Rafa, que é bolsista do Programa Talento Esportivo, plataforma de financiamento da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

Já classificada para o Pan de 2027, Rafa deve fazer em Lima a sua estreia em um torneio “adulto” fora do país. “O Pan de 2027 será a minha primeira competição internacional sênior. Até 2027 tenho tempo para amadurecer e evoluir.”

Foto: Reprodução/Secom SP
Foto: Reprodução/Secom SP

Programa Talento Esportivo

O Programa Talento Esportivo é uma plataforma da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo que concede apoio financeiro a atletas em vários níveis de excelência, praticantes de qualquer modalidade esportiva. Para mais informações, entre em contato pelo (11) 3241-5822, Ramal 1238.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Geral Procons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303
São Paulo Entenda o cronograma de obras e melhorias do Lote Litoral em estradas na Baixada
São Paulo Escola da Inclusão de SP abre inscrições para curso de Introdução à Libras com aulas gravadas nesta quarta (13)
São Paulo 48ª Semana Guiomar Novaes destaca diversidade de atrações artísticas em São João da Boa Vista
Rondônia Governo de RO realiza 6ª Conferência Estadual das Cidades com foco na melhoria da qualidade de vida da população
Rondônia Treinamento técnico impulsiona implantação do Sistema de Cadastro e Regularização Fundiária em Rondônia
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
34°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 39°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
36% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (14/08)

Mín. 22° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (15/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
5
Política - Há 5 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias