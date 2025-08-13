Quarta, 13 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Reconhecimento de paternidade pode ser feito on-line pelo Poupatempo

Os cidadãos que precisam fazer o reconhecimento de paternidade podem iniciar todo o processo pela internet, sem sair de casa. O programa “Encontre...

13/08/2025 09h27
Por: Redação Fonte: Secom SP
Reconhecimento de paternidade pode ser feito on-line pelo Poupatempo

Os cidadãos que precisam fazer o reconhecimento de paternidade podem iniciar todo o processo pela internet, sem sair de casa. O programa “Encontre o seu Pai Aqui” , realizado pelo Poupatempo em parceria com o Ministério Público de São Paulo (MPSP) e com o Instituto de Medicina Social e de Criminologia (Imesc) — órgão da Secretaria da Justiça e Cidadania — passou a ter atendimento 100% digital, gratuito e extrajudicial.

Pelo portal poupatempo.sp.gov.br , é possível preencher o formulário, enviar documentos e acompanhar o andamento do pedido, conduzido pelo Ministério Público. Quando necessário, o exame de DNA é feito gratuitamente pelo Imesc.

O atendimento presencial continua disponível nos 245 postos do Poupatempo e nos Centros de Integração da Cidadania (CIC) em todo o estado.

Entenda o programa

O programa “Encontre o Seu Pai Aqui” é fruto da parceria entre o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc) e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP). O programa foi criado para desburocratizar e agilizar o processo de inclusão da paternidade nos registros civis, atendendo pessoas que ainda não foram reconhecidas legalmente. Desde sua expansão em agosto de 2022, o projeto já realizou mais de 1.200 atendimentos.

Em 2025, os mutirões seguem com uma frequência mensal, reafirmando o compromisso com o direito ao reconhecimento familiar, e são realizados na sede do Imesc, localizada na Rua Barra Funda, 824, São Paulo. O exame de DNA é realizado gratuitamente, por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

“O programa ‘Encontre o Seu Pai Aqui’ tem transformado a vida de centenas de famílias ao proporcionar o reconhecimento de paternidade de forma acessível e ágil. Em 2025, queremos atrair mais famílias para ampliar ainda mais esse impacto positivo com os nossos atendimentos mensais em nossa sede,” destacou o superintendente do Imesc, Edilson José da Costa.

Datas dos mutirões de 2025

  • 14 de fevereiro
  • 28 de março
  • 25 de abril
  • 30 de maio
  • 27 de junho
  • 25 de julho
  • 29 de agosto
  • 26 de setembro
  • 31 de outubro
  • 27 de novembro
  • 11 de dezembro

Como participar

Os interessados devem comparecer ao local do mutirão com documento de identificação com foto ou, no caso de menores de 18 anos, a certidão de nascimento.

É necessário o consentimento de todas as partes envolvidas, incluindo a presença da mãe e do suposto pai.

Se o suposto pai for falecido, parentes de primeiro grau, como pais, irmãos ou filhos, podem realizar o exame em seu lugar.

A coleta do material biológico é realizada por uma equipe especializada em um ambiente reservado, garantindo total privacidade.

Após a coleta, os participantes são encaminhados à Promotoria de Justiça para receber os resultados e obter orientações sobre o registro oficial em cartório.

Impacto social

De acordo com dados da Arpen-Brasil, em 2023, mais de 172 mil crianças nasceram no Brasil sem o nome do pai registrado, representando um aumento de 5% em relação ao ano anterior. Iniciativas como o “Encontre o Seu Pai Aqui” são essenciais para reverter esse cenário e assegurar o direito ao reconhecimento familiar.

