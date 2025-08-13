Reconhecimento de paternidade pode ser feito on-line pelo Poupatempo

Os cidadãos que precisam fazer o reconhecimento de paternidade podem iniciar todo o processo pela internet, sem sair de casa. O programa “Encontre o seu Pai Aqui” , realizado pelo Poupatempo em parceria com o Ministério Público de São Paulo (MPSP) e com o Instituto de Medicina Social e de Criminologia (Imesc) — órgão da Secretaria da Justiça e Cidadania — passou a ter atendimento 100% digital, gratuito e extrajudicial.

Pelo portal poupatempo.sp.gov.br , é possível preencher o formulário, enviar documentos e acompanhar o andamento do pedido, conduzido pelo Ministério Público. Quando necessário, o exame de DNA é feito gratuitamente pelo Imesc.

O atendimento presencial continua disponível nos 245 postos do Poupatempo e nos Centros de Integração da Cidadania (CIC) em todo o estado.

Entenda o programa

O programa “Encontre o Seu Pai Aqui” é fruto da parceria entre o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc) e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP). O programa foi criado para desburocratizar e agilizar o processo de inclusão da paternidade nos registros civis, atendendo pessoas que ainda não foram reconhecidas legalmente. Desde sua expansão em agosto de 2022, o projeto já realizou mais de 1.200 atendimentos.

Em 2025, os mutirões seguem com uma frequência mensal, reafirmando o compromisso com o direito ao reconhecimento familiar, e são realizados na sede do Imesc, localizada na Rua Barra Funda, 824, São Paulo. O exame de DNA é realizado gratuitamente, por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

“O programa ‘Encontre o Seu Pai Aqui’ tem transformado a vida de centenas de famílias ao proporcionar o reconhecimento de paternidade de forma acessível e ágil. Em 2025, queremos atrair mais famílias para ampliar ainda mais esse impacto positivo com os nossos atendimentos mensais em nossa sede,” destacou o superintendente do Imesc, Edilson José da Costa.

Datas dos mutirões de 2025

14 de fevereiro

28 de março

25 de abril

30 de maio

27 de junho

25 de julho

29 de agosto

26 de setembro

31 de outubro

27 de novembro

11 de dezembro

Como participar

Os interessados devem comparecer ao local do mutirão com documento de identificação com foto ou, no caso de menores de 18 anos, a certidão de nascimento.

É necessário o consentimento de todas as partes envolvidas, incluindo a presença da mãe e do suposto pai.

Se o suposto pai for falecido, parentes de primeiro grau, como pais, irmãos ou filhos, podem realizar o exame em seu lugar.

A coleta do material biológico é realizada por uma equipe especializada em um ambiente reservado, garantindo total privacidade.

Após a coleta, os participantes são encaminhados à Promotoria de Justiça para receber os resultados e obter orientações sobre o registro oficial em cartório.

Impacto social

De acordo com dados da Arpen-Brasil, em 2023, mais de 172 mil crianças nasceram no Brasil sem o nome do pai registrado, representando um aumento de 5% em relação ao ano anterior. Iniciativas como o “Encontre o Seu Pai Aqui” são essenciais para reverter esse cenário e assegurar o direito ao reconhecimento familiar.