
Geral Rondônia

Governo de RO realiza homenagem aos pais servidores nesta sexta-feira, 15, em Porto Velho

Ogoverno de Rondônia promove uma homenagem aos pais servidores públicos, nesta sexta feira (15), das 9h às 11h, na área frontal do edifício Rio Pac...

13/08/2025 09h13
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
O evento em homenagem ao dia dos pais,  será realizado na sexta-feira (15), no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho
O evento em homenagem ao dia dos pais,  será realizado na sexta-feira (15), no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho

Ogoverno de Rondônia promove uma homenagem aos pais servidores públicos, nesta sexta feira (15), das 9h às 11h, na área frontal do edifício Rio Pacaás-Novas, no Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho. A ação acontece em alusão ao dia dos pais, celebrado em 10 de agosto. Além do momento de homenagem, os pais serão convidados a apresentar seus talentos, como: performances musicais ou teatrais, contação de histórias ou participação em dinâmicas propostas, valorizando suas vivências e estimulando a criatividade.

A iniciativa da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), por meio do programaPais que Inspiram,valoriza os pais que incentivam e fortalecem as atividades no serviço público, e que com suas atitudes influenciam e contribuem no ambiente de trabalho, familiar e na comunidade.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa é fundamental por valorizar o esforço e a dedicação de cada servidor. “Através da homenagem, o governo fortalece o papel do pai em sociedade, além de reconhecer o trabalhado desenvolvido com responsabilidade e ética pelos servidores”, salientou.

O superintendente Estadual de Gestão de Pessoas, Silvio Luiz Rodrigues da Silva, destacou que “a homenagem do governo de Rondônia é de gratidão pelo esforço, empenho e competência de cada pai servidor.”

RESPEITO E CUIDADO

O programaPais que Inspirambusca fortalecer o elo do serviço público e da família, contando histórias de pais e descrevendo sua vida e trabalho. O programa também reforça a importância do vínculo familiar como base para o desenvolvimento social, promovendo valores de respeito e cuidado.

Fonte
Texto: Midian Mascarenhas sob supervisão de Sara Lazarotto
Fotos: Daiane Mendonça
Secom - Governo de Rondônia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
