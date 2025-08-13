Tradições de SP e culturas coreana, francesa e do leste europeu: veja os destaques da agenda cultura no estado

Festejando as culturas tradicionais paulistas, a cidade de Presidente Prudente recebe o Revelando SP, com shows de Demônios da Garoa e Barra da Saia, entre outros, a partir do dia 15. Foto: Divulgação/Governo de SP

A riqueza cultural de diferentes regiões do estado e do mundo ganha destaque nesta semana nos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Desde o Revelando SP, o tradicional festival das culturas paulistas, até as celebrações das culturas de imigrantes no estado de São Paulo, a programação está repleta de atrações imperdíveis. Esses e outros destaques estão disponíveis na Agenda Viva SP ( https://agendavivasp.com.br/) , a plataforma colaborativa do Governo de SP.

Festejando as culturas tradicionais paulistas, a cidade de Presidente Prudente recebe o Revelando SP, com shows de Demônios da Garoa e Barra da Saia, entre outros, a partir do dia 15. Já na capital paulista, a cultura coreana é celebrada, em virtude do Dia da Cultura Coreana, com festival no Edifício Oswald de Andrade, neste final de semana. No Museu da Imigração, acontece o Festival VIVA! Leste Europeu, apresentando as riquezas culturais da Europa Oriental. A cultura francesa também é foco das atividades no Museu do Café, em Santos.

Entre os outros destaques da semana, está o espetáculo “The silence of sound”, da maestrina mexicana Alondra de la Parra, na Sala São Paulo, com sessões entre os dias 21 e 24. Já no Theatro São Pedro, acontece a estreia da ópera “Falstaff”, de Verdi, a partir do dia 15.

Confira os destaques da programação:

Demônios da Garoa, Barra da Saia e Carreiro & Capataz no Revelando SP em Presidente Prudente

Onde? Centro de Eventos IBC – R. Orlando Ulian, 153 – Vila Furquim, Presidente Prudente.

Quando? De 15 a 17 de agosto. Sexta a domingo, 11h às 22h.

Neste final de semana, o Revelando SP, maior festival de valorização das culturas tradicionais paulistas, chega à Presidente Prudente. A edição conta com apresentações de Demônios da Garoa, Barra da Saia com tributo a Inezita Barroso, Carreiro & Capataz, Orquestra de Viola Caipira, entre outras atrações, além de toda a cultura do artesanato e da gastronomia do Estado de São Paulo.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.



18° Festival da Cultura Coreana no Edifício Oswald de Andrade

Onde? Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo.

Quando? Dias 16 e 17 de agosto. Sábado a domingo, das 10h às 17h.

Neste final de semana, o Edifício Oswald de Andrade, sede do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, celebra o Dia da Cultura Coreana (15 de agosto) e a presença coreana no bairro do Bom Retiro com o 18° Festival da Cultura Coreana. A programação inclui teatro, cinema ao ar livre, encontros literários, exposições, apresentações de dança, atividades formativas e debates culturais.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.



Festival VIVA! Leste Europeu no Museu da Imigração

Onde? Museu da Imigração. R. Visc. de Parnaíba, 1316 – Mooca, São Paulo.

Quando? Dias 16 e 17 de agosto. Sábado a domingo, das 11h às 18h.

Neste final de semana, o Museu da Imigração recebe toda a riqueza cultural da Europa Oriental com o Festival VIVA! Leste Europeu. Ao longo de dois dias, o festival reúne atrações artísticas diversas, que vão de sessões de cinema a coral e danças folclóricas, artes marciais, oficinas de bonecas, duelo viking e gastronomia típica.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.



Ópera cômica “Falstaff”, de Verdi, no Theatro São Pedro

Onde? Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171 – Barra Funda, São Paulo.

Quando? Dias 15, 17, 20, 22 e 24 de agosto. Quartas e sextas-feiras, às 20h; Domingos, às 17h.

Ópera cômica do compositor italiano Giuseppe Verdi (“La Traviata”), “Falstaff” foi a segunda obra cômica de Verdi, e a última ópera de suas 26 óperas escritas. Inspirada em cenas de Shakespeare, a trama gira em torno das peripécias de um homem que tenta seduzir duas mulheres casadas para ter acesso às fortunas de seus maridos.

De R$ 41 (meia) a R$ 124 (inteira).

Classificação: 12 anos.

Mais informações.



Alondra de la Parra apresenta “The silence of sound” na Sala São Paulo

Onde? Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo.

Quando? De 21 a 24 de agosto. Quintas e sextas, às 20h. Sábado, às 16h30. Domingo, às 17h.

A maestrina mexicana Alondra de la Parra apresenta, junto com a atriz Gabriela Muñóz, o espetáculo “The silence of sound”. Muñóz interpreta a palhaça Chula, que desenvolve o seu potencial criativo por meio da música. No repertório de violino e violoncelo, estão obras de Debussy, Stravinsky, Weber e Brahms, entre outros.

De R$ 150 (meia) a R$ 300 (inteira).

Classificação: 10 anos.

Mais informações.



200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e França no Museu do Café

Onde? Museu do Café. R. Quinze de Novembro, 95 – Centro, Santos.

Quando? Dia 16 de agosto. Prensa Francesa: sábado às 10h. Harmonização: Sábado, às 14h.

Celebrando os 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e França, o Museu do Café promove duas atividades neste sábado: um curso de café em prensa francesa e, no período da tarde, uma atividade especial de harmonização de cafés com doces franceses.

Prensa Francesa: R$30. Harmonização: Entrada Gratuita.

Classificação: 10 anos.

Mais informações: Prensa Francesa e Harmonização .



Animação clássica “Planeta fantástico” com trilha sonora ao vivo

Onde? Museu da Imagem e do Som – MIS. Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo.

Quando? Dia 17 de agosto. Domingo, às 15h.

Neste domingo, o Museu da Imagem e do Som apresenta o filme “Planeta fantástico” (“La planète sauvage”, 1973), de René Laloux, com acompanhamento musical da banda instrumental “Os Barbapapas”. O longa-metragem, uma coprodução da França com a Tchecoslováquia, é uma das obras de animação mais emblemáticas da história, e enfoca um planeta distante dominado por seres azuis gigantes.

De R$ 15 (meia) a R$ 30 (inteira).

Classificação: 10 anos.

Mais informações.



Programa de auditório inspirado na Jovem Guarda

Onde? Fábrica de Cultura Vila Curuçá. R. Pedra Dourada, 65 – Jardim Robru, São Paulo.

Quando? Dia 16 de agosto. Sábado, às 15h.

Como parte das celebrações dos 50 anos da Jovem Guarda, a Fábrica de Cultura Vila Curuçá recebe, neste sábado, a intervenção artística “Jovem Show!”. Na ocasião, os participantes poderão participar da atividade que simula um programa de auditório atualizado, inspirado no programa de TV apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.



“O homem mais inteligente da história” em Araras

Onde? Teatro Estadual de Araras. Av. Dona Renata, 4901 – Centro, Araras.

Quando? Dia 16 de agosto. Sábado, às 20h.

O Teatro Estadual de Araras recebe, neste sábado, em única apresentação, a peça “O homem mais inteligente da história”. O espetáculo é baseado no livro de mesmo nome de Augusto Cury, e enfoca um psiquiatra ateu, Marco Polo, que é desafiado a estudar a mente do homem mais famoso da história: Jesus.

Entrada Gratuita.

Classificação: 10 anos.

Mais informações.



Vem aí: FÉstival em Tambaú e Sorocaba

Onde? Recinto de Eventos Antônio Calicchio. Av. José Gatto, Tambaú. Paço Municipal. Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 2945 – Além Ponte, Sorocaba.

Quando? Dias 20 e 23 de agosto. Tambaú: quarta-feira, a partir das 19h. Sorocaba: sábado, a partir das 16h.

As cidades de Tambaú e Sorocaba recebem, na próxima semana, o FÉstival, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo voltada às expressões culturais cristãs. Em Tambaú, apresentam-se Eli Soares e Ebert Bispo, no dia 20. Já em Sorocaba, no dia 23, apresentam-se Cassiane, Victin e Paulo César Baruk, além de 3 Palavrinhas, voltado ao público infantil.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações: Tambaú e Sorocaba .