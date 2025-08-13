Quarta, 13 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaNova Brasilândia realiza 1º Campeonato de Pesca do Rio Branco com apoio do deputado Jean OliveiraCâmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para crimes contra idoso ou pessoa com deficiênciaGeralProcons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303Câmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internetCâmara dos DeputadosComissão aprova passagem grátis ou com desconto para bebês e crianças
Geral São Paulo

Polícia Civil de SP desarticula esquema de fraudes de concursos públicos nas redes sociais

Cerca de 640 vítimas foram lesadas em falso edital; dupla responsável pelo golpe foi presa

13/08/2025 08h14
Por: Redação Fonte: Secom SP
Além das prisões, foram apreendidos dois veículos de luxo, notebooks, computadores e celulares
Além das prisões, foram apreendidos dois veículos de luxo, notebooks, computadores e celulares

A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (12) a operação Caça-Fantasmas, que resultou na prisão de dois homens suspeitos de aplicarem golpes financeiros por meio de falsos editais de concursos públicos. A dupla foi detida durante o cumprimento de mandados decorrentes de investigações realizadas em Campinas, no interior paulista, e em Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo.

As apurações tiveram início após denúncia feita por uma das vítimas, que registrou boletim de ocorrência. De acordo com as investigações, os criminosos anunciavam os falsos concursos públicos em redes sociais.

Para se inscrever, a vítima acessava um link que a direcionava para uma página praticamente idêntica à oficial do Governo Federal. Após seguir as instruções do falso edital com o preenchimento de dados pessoais, recebia diversos QR Codes para o pagamento de taxas de inscrição, que variava entre R$ 28 e R$ 87.

Foto: Reprodução/Secom SP
Foto: Reprodução/Secom SP

Posteriormente, ao revisar o documento no computador, o antivírus identificava a página como suspeita. Ao verificar, a vítima constatou que se tratava de um golpe e que nenhuma inscrição havia sido efetivada.

Com base nas informações, os agentes iniciaram diligências e identificaram ao menos 640 boletins de ocorrência com o mesmo padrão de fraude. As investigações apontaram que, para dificultar a ação policial, a dupla mantinha diversas empresas ligadas a crimes virtuais.

A Justiça expediu seis mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos suspeitos. Além das prisões, foram apreendidos dois veículos de luxo, notebooks, computadores e celulares.

Central clandestina de TV a cabo

Durante as buscas, as equipes localizaram um terceiro imóvel vinculado aos criminosos, no bairro Vila Mariana, na zona sul da capital. O local funcionava como sede e domicílio fiscal das empresas de fachada.

Foto: Reprodução/Secom SP
Foto: Reprodução/Secom SP

No endereço, havia uma central clandestina de TV a cabo. As investigações revelaram que os suspeitos utilizavam equipamentos para captar e redistribuir sinais da TV por assinatura, além de gravar e comercializar o conteúdo de forma ilegal em plataformas de streaming. Cerca de 20 máquinas de cartão também foram apreendidas.

A dupla foi autuada por associação criminosa e crime contra as telecomunicações no 42º Distrito Policial (Parque São Lucas), responsável pelas investigações.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Geral Procons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303
São Paulo Entenda o cronograma de obras e melhorias do Lote Litoral em estradas na Baixada
São Paulo Escola da Inclusão de SP abre inscrições para curso de Introdução à Libras com aulas gravadas nesta quarta (13)
São Paulo 48ª Semana Guiomar Novaes destaca diversidade de atrações artísticas em São João da Boa Vista
Rondônia Governo de RO realiza 6ª Conferência Estadual das Cidades com foco na melhoria da qualidade de vida da população
Rondônia Treinamento técnico impulsiona implantação do Sistema de Cadastro e Regularização Fundiária em Rondônia
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
34°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 39°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
36% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (14/08)

Mín. 22° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (15/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
5
Política - Há 5 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias