Polícia Civil de SP desarticula esquema de fraudes de concursos públicos nas redes sociais

A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (12) a operação Caça-Fantasmas, que resultou na prisão de dois homens suspeitos de aplicarem golpes financeiros por meio de falsos editais de concursos públicos. A dupla foi detida durante o cumprimento de mandados decorrentes de investigações realizadas em Campinas, no interior paulista, e em Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo.

As apurações tiveram início após denúncia feita por uma das vítimas, que registrou boletim de ocorrência. De acordo com as investigações, os criminosos anunciavam os falsos concursos públicos em redes sociais.

Para se inscrever, a vítima acessava um link que a direcionava para uma página praticamente idêntica à oficial do Governo Federal. Após seguir as instruções do falso edital com o preenchimento de dados pessoais, recebia diversos QR Codes para o pagamento de taxas de inscrição, que variava entre R$ 28 e R$ 87.

Posteriormente, ao revisar o documento no computador, o antivírus identificava a página como suspeita. Ao verificar, a vítima constatou que se tratava de um golpe e que nenhuma inscrição havia sido efetivada.

Com base nas informações, os agentes iniciaram diligências e identificaram ao menos 640 boletins de ocorrência com o mesmo padrão de fraude. As investigações apontaram que, para dificultar a ação policial, a dupla mantinha diversas empresas ligadas a crimes virtuais.

A Justiça expediu seis mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos suspeitos. Além das prisões, foram apreendidos dois veículos de luxo, notebooks, computadores e celulares.

Central clandestina de TV a cabo

Durante as buscas, as equipes localizaram um terceiro imóvel vinculado aos criminosos, no bairro Vila Mariana, na zona sul da capital. O local funcionava como sede e domicílio fiscal das empresas de fachada.

No endereço, havia uma central clandestina de TV a cabo. As investigações revelaram que os suspeitos utilizavam equipamentos para captar e redistribuir sinais da TV por assinatura, além de gravar e comercializar o conteúdo de forma ilegal em plataformas de streaming. Cerca de 20 máquinas de cartão também foram apreendidas.

A dupla foi autuada por associação criminosa e crime contra as telecomunicações no 42º Distrito Policial (Parque São Lucas), responsável pelas investigações.