Defesa Civil encerra atendimento no Abrigo Solidário com mais de 600 pessoas acolhidas em 4 dias

A ação é feita em parceria com o Metrô de São Paulo, com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Seds), com a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos e com o Fundo Social do Estado

O Abrigo Solidário, coordenado pela Defesa Civil do Estado, prestou atendimento a 630 pessoas entre os dias 9 e 12 de agosto – foram 571 homens e 59 mulheres, além de 13 animais de estimação. No mesmo período, 545 pessoas passaram a noite no local, incluindo 500 homens, 45 mulheres e 11 pets. A ação Abrigo Solidário oferece acolhimento, alimentação e cuidados básicos para pessoas em situação de vulnerabilidade, além de pets, durante períodos de baixas temperaturas.

Localizado na Estação Pedro II do Metrô, região central de São Paulo, o abrigo emergencial foi ativado no último dia 9 e funciona sempre das 19h às 8h . A iniciativa é uma ação conjunta da Defesa Civil com o Metrô, a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), o Fundo Social de São Paulo e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, para garantir acolhimento e segurança à população em situação de rua.

Desde o fim de maio deste ano, o Abrigo Solidário da Defesa Civil de São Paulo já atendeu mais de 3 mil pessoas , sendo que a maioria pernoitou no local.

Frente fria e tempo seco

A previsão para o mês de agosto é a chegada de duas frentes frias com potencial para provocar chuvas intensas, queda nas temperaturas e aumento do risco de queimadas em diferentes regiões.

A primeira frente fria chegou na semana passada e derrubou as temperaturas. Já a segunda frente fria deve se aproximar do estado por volta do dia 27. Embora tenha menor potencial de provocar chuvas intensas, esse sistema será marcado pela entrada de uma massa de ar frio que deve derrubar as temperaturas em grande parte do estado, inclusive no interior. A sensação térmica será mais acentuada nas primeiras horas do dia, com expectativa de manhãs frias após a passagem do sistema.

Apesar da ocorrência dessas frentes frias, agosto segue com tendência de tempo predominantemente seco no interior paulista. Regiões como Itapeva, Sorocaba, Campinas, Marília, Bauru, Araçatuba, Barretos, Ribeirão Preto, Franca, Presidente Prudente e São José do Rio Preto devem registrar baixos índices de umidade relativa do ar, o que aumenta consideravelmente o risco de incêndios florestais e queimadas.

A previsão indica que, entre terça-feira (12) e quarta-feira (13), diversos municípios do interior paulista devem manter níveis de umidade relativa do ar abaixo de 30%. A partir de quinta-feira (14), com o deslocamento de um sistema meteorológico próximo à costa do estado, a umidade relativa tende a aumentar, mas ainda permanecerá em patamar de atenção. Índices abaixo de 20% caracterizam situação de emergência conforme critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Classificação prevista da umidade relativa do ar no estado:

• Observação – Serra da Mantiqueira e Vale do Ribeira: 40%; Região Metropolitana de São Paulo: 40%; Baixada Santista e Litoral Norte: 70%

• Atenção – Vale do Paraíba e regiões de Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara: 30%

• Emergência – Presidente Prudente e Marília: 18%; Barretos, Franca e Ribeirão Preto: 11%; Araçatuba e São José do Rio Preto: 13%

A Defesa Civil reforça a importância de redobrar os cuidados com a saúde durante períodos de baixa umidade, evitando exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes do dia, aumentando a hidratação e umidificando ambientes.