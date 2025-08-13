Polícia prende caminhoneiro com quase uma tonelada de maconha no interior de SP

Na carroceria, foram encontrados centenas de tijolos de maconha em meio a caixas plásticas, que totalizaram mais de 988 quilos

As Polícias Militar Rodoviária e Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), prenderam um caminhoneiro que transportava quase uma tonelada de maconha. O flagrante aconteceu na rodovia Raposo Tavares, em Paranapanema, no interior de São Paulo, na terça-feira (12).

As equipes realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre um veículo que estaria seguindo para a capital paulista carregado com drogas.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram um caminhão com as características exatas da denúncia.

Na carroceria, foram encontrados centenas de tijolos de maconha em meio a caixas plásticas, que totalizaram mais de 988 quilos. Toda a carga foi apreendida para a perícia.

O caminhoneiro de 58 anos foi encaminhado à sede da Polícia Federal de Bauru, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas.