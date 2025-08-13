Quarta, 13 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaNova Brasilândia realiza 1º Campeonato de Pesca do Rio Branco com apoio do deputado Jean OliveiraCâmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para crimes contra idoso ou pessoa com deficiênciaGeralProcons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303Câmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internetCâmara dos DeputadosComissão aprova passagem grátis ou com desconto para bebês e crianças
Geral São Paulo

Últimos dias para se inscrever em cursos gratuitos do Qualifica SP com quase 3.500 vagas

A oferta do Qualifica SP conta com aulas presenciais em 39 municípios do estado e serão promovidas por professores do SEST/SENAT.

13/08/2025 07h27
Por: Redação Fonte: Secom SP
A oferta do Qualifica SP conta com aulas presenciais em 39 municípios do estado e serão promovidas por professores do SEST/SENAT nas unidades da instituição e em algumas cidades de forma descentralizada. Foto: Divulgação/Governo de SP
A oferta do Qualifica SP conta com aulas presenciais em 39 municípios do estado e serão promovidas por professores do SEST/SENAT nas unidades da instituição e em algumas cidades de forma descentralizada. Foto: Divulgação/Governo de SP

As inscrições para os cursos gratuitos e presenciais de qualificação profissional do Qualifica SP, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, se encerram neste domingo (17). Com 3.455 vagas, a iniciativa é voltada à introdução ou recolocação de pessoas no mercado de trabalho. Os interessados devem se inscrever pelo site www.qualificasp.sp.gov.br .

A oferta do Qualifica SP conta com aulas presenciais em 39 municípios do estado e serão promovidas por professores do SEST/SENAT nas unidades da instituição e em algumas cidades de forma descentralizada. Os cursos serão disponibilizados em três turnos: manhã, tarde e noite. Confira no site do programa mais detalhes sobre os municípios com cursos disponíveis.

As vagas estão distribuídas entre duas modalidades do programa:

Novo Emprego: voltado a jovens e adultos a partir de 16 anos que desejam se qualificar em uma nova área ou iniciar uma nova carreira. Os cursos oferecidos são: Almoxarife (205 vagas), Capacitação de Motorista (30 vagas), Gestão de Pessoas (210 vagas), Gestão Financeira (60 vagas), Logística (505 vagas) e Operador de Empilhadeira (1625 vagas).

Meu Primeiro Emprego: direcionado a jovens de 16 a 24 anos que buscam a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho. Estão disponíveis os cursos de Auxiliar Administrativo (475 vagas), Inglês (165 vagas) e Pacote de Informática (180 vagas).

A escolha dos cursos foi realizada após análises das demandas de mercado em todo o território estadual. O objetivo é fazer a conexão entre aprendizado e empregabilidade, oferecendo treinamento em segmentos em que há vagas abertas.

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br até o dia 17 de agosto. Podem participar candidatos alfabetizados, domiciliados no estado de São Paulo e com idade compatível com a modalidade escolhida. Caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas, serão priorizadas pessoas menores de idade, com deficiência, desempregadas e com baixa renda.

A convocação será feita por e-mail, e os selecionados deverão comparecer à unidade escolhida para confirmar a matrícula nos dias 18 a 23 de agosto.

As aulas têm previsão de início para o dia 25 de agosto. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas do curso.

Serviço

Qualifica SP
Quantidade de vagas: 3.455 vagas
Formato: Presencial
Inscrições: até 17 de agosto
Início das aulas: 25 de agosto (previsão)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Geral Procons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303
São Paulo Entenda o cronograma de obras e melhorias do Lote Litoral em estradas na Baixada
São Paulo Escola da Inclusão de SP abre inscrições para curso de Introdução à Libras com aulas gravadas nesta quarta (13)
São Paulo 48ª Semana Guiomar Novaes destaca diversidade de atrações artísticas em São João da Boa Vista
Rondônia Governo de RO realiza 6ª Conferência Estadual das Cidades com foco na melhoria da qualidade de vida da população
Rondônia Treinamento técnico impulsiona implantação do Sistema de Cadastro e Regularização Fundiária em Rondônia
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
34°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 39°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
36% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (14/08)

Mín. 22° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (15/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
5
Política - Há 5 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias