Geral São Paulo

Escola da Inclusão, programa do Governo de SP, é finalista por iniciativa de acessibilidade digital

Evento celebrou ações que promovem inclusão na internet e ampliam o acesso à informação para pessoas com deficiência

13/08/2025 06h28
Por: Redação Fonte: Secom SP
A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) foi finalista no Prêmio Líderes de Acessibilidade na categoria Melhores Iniciativas de Acessibilidade Web – Organizações Públicas e Privadas. Celebrada na última sexta-feira (8), no Tokio Marine Hall, em São Paulo, o evento demonstrou o impacto do programa Escola da Inclusão, desenvolvido pela pasta com foco na promoção da inclusão digital e na garantia do acesso à informação para pessoas com deficiência.

A premiação, promovida pelo Link Festival, destacou projetos que implementam ações concretas para tornar a internet mais acessível e inclusiva. Neste cenário, a Escola da Inclusão é uma plataforma digital que oferece cursos gratuitos de capacitação sobre inclusão e acessibilidade, com navegação adaptada e recursos acessíveis como audiodescrição, legendas e Libras.

Entre os cursos disponíveis em ambiente virtual, destacam-se a “Introdução a Libras”, com cerca de 1.500 vagas mensais para alunos ouvintes que desejam aprender o básico sobre a Língua Brasileira de Sinais. A Escola da Inclusão também disponibiliza materiais educativos, como “A Jornada de Clara e Lucas”, um guia interativo que acompanha uma mãe e seu filho na descoberta, compreensão e adaptação ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Estarmos entre os finalistas reforça o compromisso do Governo do Estado de São Paulo em garantir o direito à comunicação, ao conhecimento e à participação plena das pessoas com deficiência. Seguimos avançando com iniciativas que promovam inclusão e cidadania digital”, afirmou o secretário Marcos da Costa.

Para a professora Lubienska Ribeiro, diretora da Escola da Inclusão, o reconhecimento como finalista é uma vitória dedicada especialmente aos alunos, cuja adesão é fundamental para a eficácia da política pública. “Temos obtido um sucesso de público, que se engaja nos estudos sobre a inclusão. Exemplo disso é a Disciplina Paulista de Acessibilidade e Inclusão, que integra a Escola da Inclusão, e é um sucesso de inscrições a cada nova edição. No primeiro semestre de 2025 tivemos mais de 10 mil universitários, nossos futuros profissionais como agentes de mudança na nossa sociedade. Acredito que quem se capacita para a inclusão se torna farol: ilumina caminhos, derruba barreiras e transforma vidas”, destaca.

