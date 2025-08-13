Quarta, 13 de Agosto de 2025
Geral Rondônia

Substituição de ponte de madeira por tubos de aço reforça escoamento na RO-010, entre Mirante da Serra e Urupá

Aantiga ponte de madeira sobre o Rio Azul, na RO-010, entre Mirante da Serra e Urupá está sendo substituída pelo governo de Rondônia por três tubos...

13/08/2025 05h11
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
A RO-010 é uma das principais rotas de ligação entre municípios da região Central de Rondônia
A RO-010 é uma das principais rotas de ligação entre municípios da região Central de Rondônia

Aantiga ponte de madeira sobre o Rio Azul, na RO-010, entre Mirante da Serra e Urupá está sendo substituída pelo governo de Rondônia por três tubos metálicos de aço galvanizado, com três metros de diâmetro cada. A obra executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) através da 3ª Residência Regional em Ouro Preto do Oeste, busca garantir mais segurança aos motoristas, maior durabilidade da estrutura e melhor escoamento da produção agrícola da região.

A RO-010 é uma das principais rotas de ligação entre municípios da região Central de Rondônia. A obra no Rio Azul reforça o compromisso do governo de Rondônia em manter a infraestrutura rodoviária preparada para atender o crescimento econômico e a necessidade de deslocamento seguro da população.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou que a ação é parte de um conjunto de investimentos que visa modernizar e manter a malha viária estadual em condições ideais. “Estamos substituindo estruturas antigas por soluções mais modernas e seguras. Essa intervenção no Rio Azul vai beneficiar diretamente quem trafega pela RO-010, especialmente produtores e moradores da região, fortalecendo a economia e garantindo mais segurança para todos.”

O diretor-geral adjunto do DER-RO, Anderson Dias, destacou que o uso de bueiros de aço é uma solução eficiente e de longa vida útil. “Com esses três tubos de aço de grande diâmetro estamos melhorando a vazão das águas, prevenindo alagamentos e reduzindo custos de manutenção. É um investimento que traz retorno rápido para a população e para o estado.”

Responsável pela execução da obra, o residente da 3ª Residência Regional, Adinaldo Andrade, explicou que o serviço está sendo conduzido de forma planejada para garantir a trafegabilidade na via. “Estamos trabalhando para concluir a instalação dos tubos no menor prazo possível, sem comprometer a qualidade. Esse ponto da RO-010 é estratégico, e a substituição da ponte de madeira por bueiros metálicos vai trazer mais segurança e durabilidade.”

Fonte
Texto: Antônia Lima
Fotos: Vinicius Reis
Secom - Governo de Rondônia

