Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhões

Números sorteados foram: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60

12/08/2025 20h42
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.900 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 47 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60

  • 53 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 40.487,59 cada
  • 2.885 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.226,03 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

