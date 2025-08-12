Terça, 12 de Agosto de 2025
PF cumpre mandados contra investigados por abuso sexual infantil

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Nova Iguaçu

12/08/2025 19h19
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo / Arquivo Agência Brasil
© Marcelo Camargo / Arquivo Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) realizou nesta terça-feira (12) a Operação Tutis Liberos VI, com a finalidade de reprimir a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil. O ato de armazenar mídias contendo abuso sexual infantojuvenil, mesmo sem o compartilhamento do material, já configura crime hediondo e não permite o arbitramento de fiança.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sendo uma das ordens judiciais cumprida no município de Nova Iguaçu. Já a residência do segundo investigado fica em Belford Roxo, também na Baixada Fluminense.

As ações sobre o primeiro investigado tiveram origem a partir de uma notícia-crime encaminhada à Polícia Federal por uma empresa de conteúdo, relatando que o homem teria divulgado, em duas ocasiões, imagens contendo abuso sexual infantil por meio de uma sala de bate-papo gerenciada pela empresa.

O segundo investigado teria compartilhado na internet um link com fotos e vídeos da mesma natureza, de acordo com informação encaminhada à PF pelo Núcleo Técnico de Combate aos Crimes Cibernéticos da Procuradoria-Geral da República. O smartphone do suspeito foi apreendido e passará por perícia criminal.

O ato de armazenar mídias contendo abuso sexual infantojuvenil, mesmo sem o compartilhamento do material, já configura crime hediondo e não permite o arbitramento de fiança.

A expressão Tutis liberos vem do latim e significa "crianças seguras" ou "filhos protegidos".

