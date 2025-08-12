Previsão do tempo para quarta-feira (13), em SP: tempo segue firme

Nesta quarta-feira (13), com a presença da massa de ar polar sobre o Estado, o dia novamente será marcado pelo domínio de Sol entre poucas nuvens e o tempo seguirá firme em todo o território paulista.

Pelo amanhecer, formam-se densos nevoeiros em toda a faixa leste paulista, devido ao resfriamento noturno e alta umidade do ar vindo do oceano, mas que se dissipam logo após o aquecimento diurno.

Ao longo do dia, os destaques continuarão sendo as baixas temperaturas, formação de geadas em pontos isolados ao amanhecer, ocorrência de grandes amplitudes térmicas e a queda da umidade do ar no interior do Estado, durante a tarde, ocasionada pela presença do ar mais frio e seco.

Diante disso, os atuais modelos preveem temperaturas amenas, com mínimas abaixo dos 5 graus em alguns municípios paulistas, e ressalta-se a importância de atenção especial com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas em situação de rua. E, a queda da umidade, com valores abaixo dos 30%, principalmente no setor norte e oeste paulista e a recomendação é de atenção para hidratação, como também, evitar medidas que possam elevar os números de focos de queimadas.

Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 9 e 26 graus. Já em Corumbataí, mínima de 1 e máxima de 22 graus. Em dias frios e secos, consulte a previsão do tempo e agasalhe-se para se proteger do frio e beba bastante água para se proteger da secura.

