Terça, 12 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Previsão do tempo para quarta-feira (13), em SP: tempo segue firme

Pelo amanhecer, formam-se densos nevoeiros em toda a faixa leste paulista, devido ao resfriamento noturno e alta umidade do ar vindo do oceano

12/08/2025 18h50
Por: Redação Fonte: Secom SP
Na capital, as temperaturas variam entre 9°C e 26°C nesta quarta-feira (13). Foto: Divulgação/Governo de SP.
Nesta quarta-feira (13), com a presença da massa de ar polar sobre o Estado, o dia novamente será marcado pelo domínio de Sol entre poucas nuvens e o tempo seguirá firme em todo o território paulista.

Pelo amanhecer, formam-se densos nevoeiros em toda a faixa leste paulista, devido ao resfriamento noturno e alta umidade do ar vindo do oceano, mas que se dissipam logo após o aquecimento diurno.

Ao longo do dia, os destaques continuarão sendo as baixas temperaturas, formação de geadas em pontos isolados ao amanhecer, ocorrência de grandes amplitudes térmicas e a queda da umidade do ar no interior do Estado, durante a tarde, ocasionada pela presença do ar mais frio e seco.

Diante disso, os atuais modelos preveem temperaturas amenas, com mínimas abaixo dos 5 graus em alguns municípios paulistas, e ressalta-se a importância de atenção especial com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas em situação de rua. E, a queda da umidade, com valores abaixo dos 30%, principalmente no setor norte e oeste paulista e a recomendação é de atenção para hidratação, como também, evitar medidas que possam elevar os números de focos de queimadas.

Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 9 e 26 graus. Já em Corumbataí, mínima de 1 e máxima de 22 graus. Em dias frios e secos, consulte a previsão do tempo e agasalhe-se para se proteger do frio e beba bastante água para se proteger da secura.

LEIA MAIS: SP Sempre Alerta: entenda o significado das cores dos avisos da Defesa Civil

Ouça a previsão do tempo no boletim de rádio da Defesa Civil

Foto: Reprodução/Secom SP
Foto: Reprodução/Secom SP
