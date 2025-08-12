Concurso Moda Inclusiva divulga vencedores em desfile na Pinacoteca de SP

A edição deste ano foi marcada por uma grande adesão de estudantes, estilistas e profissionais da moda de diversas regiões do país

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) anunciou na noite desta segunda-feira (11), na Pinacoteca de São Paulo, os vencedores do Concurso Moda Inclusiva – Edição 2024/2025. Os finalistas, que apresentaram suas criações em um desfile, foram celebrados em um evento que reuniu o secretário de Estado Marcos da Costa, o diretor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH/ USP) Ricardo Ricci Uvinha, especialistas em moda, representantes de instituições parceiras e convidados. A iniciativa visa estimular a criação de roupas adaptadas para pessoas com deficiência, fortalecendo o conceito de uma moda mais acessível, funcional e verdadeiramente inclusiva.

Os vencedores receberam as seguintes premiações: o 1º lugar levou R$ 8 mil, equipamentos de costura profissionais e cursos especializados. A premiação contemplou ainda o 2º lugar com R$ 6 mil e o 3º com R$ 3 mil, além de kits personalizados com máquinas de costura, materiais diversos e capacitação em moda inclusiva. Todos os vencedores ainda terão a oportunidade de participar do Brasil Eco Fashion Week, um dos principais eventos do setor no país.

“O concurso mostra o quanto a moda pode ser uma ferramenta poderosa de inclusão e autonomia. É uma forma de estimular talentos e, ao mesmo tempo, chamar atenção da indústria e da sociedade para as necessidades das pessoas com deficiência”, afirma Marcos da Costa, secretário de Estado da SEDPcD.

A edição deste ano foi marcada por uma grande adesão de estudantes, estilistas e profissionais da moda de diversas regiões do país. Os critérios de seleção incluíram inovação, criatividade, adequação ao tipo de deficiência e selecionada, capacidade de produção em larga escala, entre outros requisitos. Após um rigoroso processo de seleção de projetos, 20 finalistas foram escolhidos para apresentar suas criações no desfile.

Os premiados

O primeiro lugar ficou com Guilherme Rodrigues Pereira, conhecido como Will o Criativo, de São Paulo (SP), que apresentou o conjunto “Movimento Livre”, moletom com modelagem adaptada para cadeirantes, confeccionado com tecidos reaproveitados. A peça inclui ajustes ergonômicos, zíperes largos, bolsos de fácil acesso e ventilação estratégica, unindo conforto, autonomia e sustentabilidade.

O grande vencedor destacou: “Estou muito entusiasmado e agradecido, pois esse prêmio representa um incentivo, como se dissesse: ‘não pare, continue’. De onde eu venho, há muitas barreiras. Então receber um prêmio como este, que é tão representativo, me alavanca a continuar”.

O segundo lugar foi para Luane Sales de Oliveira Alves, de Campo Grande (MS), autora do look “Cotidiano – O Silêncio das Coisas Anônimas”, inspirado na poesia de Manoel de Barros. O conjunto feminino traz bordados artesanais, elementos em braile, botões imantados, zíper com argola e ajustes que facilitam o vestir, além de permitir diferentes formas de uso.

“Um concurso como esse representa consolidação, não só da minha carreira, mas também da minha vida. Há um mês, me descobri uma mulher autista, aos 32 anos, e eu já trabalhava com moda inclusiva, então essa notícia do laudo chegou para mim justamente num momento em que eu já estava desistindo da moda por achar muito superficial. Ao descobrir a moda com propósito eu encontrei o meu propósito de vida, e o prêmio é a consolidação disso”, disse Luane Sales.

O terceiro lugar ficou com Gustavo Marques Gonçalves, de Osasco (SP), que apresentou um conjunto de alfaiataria adaptada composto por camisa, calça, blazer e saia. As peças possuem botões magnéticos, zíperes e partes removíveis, possibilitando ajustes para diferentes necessidades, incluindo pessoas com membros amputados ou usuárias de próteses.

“Eu tive como ponto de partida a alfaiataria masculina, que é uma das áreas da costura que eu mais gosto. Pensei a princípio num terno, e conforme fui desenvolvendo a ideia e o conceito, também pude ir estilizando a peça, como na gola que não é tradicional, um blazer com corte diferente, mas no final de toda a criação eu decidi optar por tecidos que são mais utilizados na alfaiataria. E para mim, é uma gratificação muito grande poder participar desse meio, podendo divulgar nossa visão como artistas. Mas para a sociedade é algo muito maior, pois todos vão ver que a pessoa com deficiência também tem o direito de estar nos espaços e de se vestir de acordo com seus gostos”, afirmou Gustavo Marques Gonçalves.

A iniciativa contou com o apoio da Universidade de São Paulo (USP), por meio da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), além de instituições e marcas reconhecidas por seu compromisso com a inovação, sustentabilidade e diversidade, como SEBRAE, SENAI, Elgin, Instituto Brasil Eco Fashion, Brasil Eco Fashion Produções, Centro Paula Souza, Aegis, Andrade Máquinas, Drika Valério LAB, Linhas Residente, Orange, Sansei Peças e ZOJE.