Câmara dos DeputadosDeputados aprovam regime de urgência para seis projetosGeralMega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhõesEconomiaLula anuncia amanhã R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifaço GeralPF cumpre mandados contra investigados por abuso sexual infantilDireitos HumanosMotta promete projeto "efetivo" para proteger crianças nas redes
Geral São Paulo

SP lança segundo bloco de editais do Fomento CultSP voltados à economia criativa, mostras, eventos e iniciativas culturais

Editais anteriores para audiovisual, games e patrimônio continuam com inscrições abertas até 22 de setembro; saiba mais em fomento.sp.gov.br

12/08/2025 15h55
Por: Redação Fonte: Secom SP
SP lança segundo bloco de editais do Fomento CultSP voltados à economia criativa, mostras, eventos e iniciativas culturais

Estão abertas, a partir desta quarta-feira, 13 de agosto, as inscrições para o segundo bloco de editais do Fomento CultSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo. Nesta etapa, serão investidos R$ 30,45 milhões, com recursos do ProAC, para o apoio a projetos de economia criativa, mostras, festivais e eventos, além de iniciativas culturais em municípios de diferentes portes populacionais. As inscrições podem ser feitas pelo site fomento.sp.gov.br , onde estão disponíveis todas as informações, até o dia 26 de setembro.

“Os editais foram construídos a partir de uma escuta ativa e cuidadosa em todas as regiões do estado. Nosso objetivo foi garantir que as políticas públicas estejam alinhadas às reais necessidades dos fazedores de cultura e dos diversos setores criativos, fortalecendo, assim, toda a cadeia produtiva”, destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Os editais destinados aos municípios foram estruturados para contemplar as diferentes realidades demográficas, com faixas específicas para localidades entre 30 e 50 mil habitantes, entre 15 e 30 mil habitantes e até 15 mil habitantes. Essa segmentação permite que os recursos sejam distribuídos de forma equitativa, garantindo que cidades de variados portes possam desenvolver e fortalecer suas iniciativas culturais locais. Com um investimento total de R$ 12,45 milhões, serão contemplados 83 projetos que promovem o acesso à cultura e a valorização das manifestações regionais em todo o estado, reforçando a interiorização das políticas culturais.

Já na área da economia criativa, o foco está em apoiar projetos nas áreas de design de moda e design de produto, setores que apresentam grande potencial de inovação e geração de emprego. Com um investimento de R$ 3 milhões, serão selecionadas 20 propostas que contribuem para o fortalecimento dessas cadeias produtivas, incentivando a profissionalização, a geração de renda e o desenvolvimento sustentável do segmento.

Para mostras, festivais e eventos, o investimento é de R$ 15 milhões, contemplando 40 iniciativas em duas faixas de apoio: até R$ 500 mil e até R$ 250 mil por projeto. A divisão em duas categorias permite atender propostas de diferentes portes, possibilitando que cada proponente escolha inscrever um evento de maior ou menor dimensão, com valores de apoio adequados ao formato e às necessidades da iniciativa.

O primeiro bloco de editais do Fomento CultSP foi lançado no dia 6 de agosto, com investimento de R$ 59,5 milhões para o apoio a 77 projetos nas áreas de audiovisual, games e patrimônio. As inscrições seguem abertas até 22 de setembro pelo site fomento.sp.gov.br . Ainda neste semestre, estão previstos novos editais, com recursos complementares a serem liberados pelo Ministério da Cultura.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
