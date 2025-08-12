Governo de SP estende funcionamento do abrigo solidário até quarta (13)

A ação é feita em parceria com o Metrô de São Paulo, com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Seds), com a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos e com o Fundo Social do Estado

A Defesa Civil do Estado estendeu o funcionamento do Abrigo Solidário na Estação Pedro II do Metrô até a manhã desta quarta-feira (13) devido à previsão de mínima de 9°C para a cidade de São Paulo.

O abrigo emergencial na estação Pedro II do Metrô foi ativado no último dia 9 e funciona das 19h às 8h . A iniciativa é uma ação conjunta da Defesa Civil com o Metrô, a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), o Fundo Social de São Paulo e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, para garantir acolhimento e segurança à população em situação de rua.

Entre os dias 9 e 11 de agosto, o Abrigo Solidário atendeu 470 pessoas e 9 pets. No dia 9 foram 102 pessoas, no dia 10 foram 182 e no dia 11, 186 atendidos.

Desde o fim de maio deste ano, o Abrigo Solidário da Defesa Civil de São Paulo já atendeu mais de 3 mil pessoas , sendo que a maioria pernoitou no local. Localizado na Estação Pedro II, o equipamento oferece abrigo para homens, mulheres, crianças e pets em situação de rua em períodos de baixa temperatura.

Agosto terá duas frentes frias

A previsão para o mês de agosto é a chegada de duas frentes frias com potencial para provocar chuvas intensas, queda nas temperaturas e aumento do risco de queimadas em diferentes regiões.

A primeira frente fria chegou na semana passada e derrubou as temperaturas. Já a segunda frente fria deve se aproximar do estado por volta do dia 27. Embora tenha menor potencial de provocar chuvas intensas, esse sistema será marcado pela entrada de uma massa de ar frio que deve derrubar as temperaturas em grande parte do estado, inclusive no interior. A sensação térmica será mais acentuada nas primeiras horas do dia, com expectativa de manhãs frias após a passagem do sistema.

Apesar da ocorrência dessas frentes frias, agosto segue com tendência de tempo predominantemente seco no interior paulista. Regiões como Itapeva, Sorocaba, Campinas, Marília, Bauru, Araçatuba, Barretos, Ribeirão Preto, Franca, Presidente Prudente e São José do Rio Preto devem registrar baixos índices de umidade relativa do ar, o que aumenta consideravelmente o risco de incêndios florestais e queimadas.

Nesta terça-feira (12), as regiões de Presidente Prudente e Marília devem registrar umidade relativa do ar em torno de 18%, enquanto as regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto poderão chegar a 13%. Já nas regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto, os índices podem ficar próximos de 11%, caracterizando situação de emergência conforme critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A previsão indica que, entre terça-feira (12) e quarta-feira (13), diversos municípios do interior paulista devem manter níveis abaixo de 30%. A partir de quinta-feira (14), com o deslocamento de um sistema meteorológico próximo à costa do Estado, a umidade relativa tende a aumentar, mas ainda permanecerá em patamar de atenção.

Classificação prevista da umidade relativa do ar no estado:

• Observação – Serra da Mantiqueira e Vale do Ribeira: 40%; Região Metropolitana de São Paulo: 40%; Baixada Santista e Litoral Norte: 70%

• Atenção – Vale do Paraíba e regiões de Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara: 30%

• Emergência – Presidente Prudente e Marília: 18%; Barretos, Franca e Ribeirão Preto: 11%; Araçatuba e São José do Rio Preto: 13%

A Defesa Civil reforça a importância de redobrar os cuidados com a saúde durante períodos de baixa umidade, evitando exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes do dia, aumentando a hidratação e umidificando ambientes.