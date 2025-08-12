Terça, 12 de Agosto de 2025
Geral Rondônia

Governo de RO executa construção de galeria de concreto e aço na RO-466, entre Jaru e Bom Jesus

Uma galeria de concreto e aço, com 9 metros de extensão e três vazões de 3 metros cada, está sendo construída pelo governo de Rondônia na RO-466, n...

12/08/2025 13h15
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
Galeria vai substituir estrutura antiga e melhorar o escoamento das águas pluviais, garantindo mais segurança e durabilidade à rodovia, especialmente no período chuvoso
Galeria vai substituir estrutura antiga e melhorar o escoamento das águas pluviais, garantindo mais segurança e durabilidade à rodovia, especialmente no período chuvoso

Uma galeria de concreto e aço, com 9 metros de extensão e três vazões de 3 metros cada, está sendo construída pelo governo de Rondônia na RO-466, no trecho que liga o município de Jaru ao distrito de Bom Jesus. A obra, executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), vai substituir uma estrutura antiga e melhorar o escoamento das águas pluviais, garantindo mais segurança e durabilidade à rodovia, especialmente no período chuvoso.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a execução da galeria integra um conjunto de investimentos voltados à melhoria das rodovias da região Central, fortalecendo o transporte, o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população. “A troca de estruturas antigas por galerias de maior capacidade é fundamental para assegurar que as rodovias permaneçam trafegáveis o ano todo. Nesse sentido, o governo segue investindo para modernizar a infraestrutura viária, para que a população tenha estradas seguras e eficientes”, ressaltou.

De acordo com o diretor-geral adjunto do DER-RO, Anderson Dias, a escolha pelo modelo em concreto e aço é estratégica. “Optamos por uma estrutura robusta e de alta durabilidade que vai atender a demanda da região por décadas, com menor necessidade de manutenção”, explicou.

O coordenador de Operações e Fiscalização do DER-RO, Leandro Risso, destacou o impacto direto da obra para os usuários da via. “Essa galeria garante mais segurança para motoristas e pedestres, além de melhorar o escoamento das águas, preservando o pavimento e evitando transtornos à população.”

Fonte
Texto: Antonia lima
Fotos: Vinicius Reis
Secom - Governo de Rondônia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
