Novas rodadas de leilões de veículos conservados são realizadas pelo governo de RO em diversos municípios e distritos

A visitação prévia dos lotes iniciou na segunda-feira (11) e segue até o dia 26 de agosto, das 8h às 13h

O governo de Rondônia publicou dois editais que dispõem sobre leilões públicos eletrônicos de veículos removidos. A visitação prévia dos lotes iniciou na segunda-feira (11) e segue até o dia 26 de agosto, das 8h às 13h. Poderão participar do certame pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos ou emancipadas, previamente cadastradas junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO). Todos os critérios de participação, assim como a relação de veículos estão previstos nos editais.

O Leilão nº 112/2025 contempla veículos nas Ciretrans de Vilhena, Chupinguaia, Pimenteiras do Oeste, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara e Cabixi, cujos prazos e veículos podem ser consultados no referido edital. Já o Leilão nº 113/2025 dispõe sobre veículos removidos ao pátio das Ciretrans de Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Espigão d’Oeste, Nova Brasilândia d’Oeste, Novo Horizonte d’Oeste, Migrantinópolis, Parecis, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, Rolim de Moura, Santa Luzia d’Oeste e São Felipe d’Oeste, cujos prazos e veículos também podem ser consultados no referido edital.

LANCES ONLINE

Os procedimentos serão online, através da internet, no qual os lances serão realizados por meio de acesso identificado, no site oficial do Detran-RO ou direto no link: leilaoonline.detran.ro.gov.br . O período de lances ocorre entre os dias 27 a 29 de agosto, nos horários apontados nos editais.

PRAZOS DE PAGAMENTO

O prazo de pagamento varia de acordo com cada edital. No Leilão nº 112/2025 , o prazo de pagamento será a partir das 13h, do dia 29 de agosto, até o dia 3 de setembro. Já no Leilão nº 113/2025 será a partir das 13h, do dia 1º de setembro, até o dia 4 de setembro.

ENTREGA DOS VEÍCULOS

O envio de notas de arrematação para ambos os editais acontece a partir do dia 10 de setembro. Já a entrega dos veículos será a partir de 11 de setembro, das 8h às 13h, no setor de liberação de veículos na localidade onde estão removidos.

Fonte

Texto: Renan Cividati

Fotos: Ícaro Rafael

Secom - Governo de Rondônia