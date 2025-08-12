Troca de informações com gestantes e entrega de kit enxoval para bebês integram campanha Agosto Verde, em Rondônia

Como parte da campanha Agosto Verde, Mês da Primeira Infância, com o tema “O Brasil do Futuro Começa Agora”, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), entregou nesta terça-feira (12), mais 47 Kits Natalidade do programaMamãe Cheguei, em Porto Velho. O evento, realizado no auditório do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), teve por objetivo fortalecer o vínculo entre as gestantes beneficiárias e o estado, criando um espaço de acolhimento, escuta ativa e promoção de informações fundamentais sobre a maternidade e o desenvolvimento da Primeira Infância.

As 47 gestantes, previamente cadastradas, são acompanhadas e referenciadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Betinho, Dona Cotinha, Elizabeth Paranhos, Fernando Rocha, Irmã Dorothy e Paulo Freire. Além da entrega dos kits, as participantes tiveram acesso a rodas de conversa, apresentação dos programas da Seas e momentos de acolhimento, troca de experiências e orientações sobre temas essenciais da gestação e do cuidado com o bebê.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fortalece o desenvolvimento integral das crianças, assegurando direitos como saúde, proteção e assistência social.

A secretária da Seas, Luana Rocha, explicou que a campanha Agosto Verde enfatiza a importância do cuidado com a gestação e o fortalecimento do vínculo mãe-bebê, o que já vem sendo feito pelo governo com o programaMamãe Cheguei, que incentiva a realização do pré-natal visando à redução da mortalidade materno infantil. “A Primeira Infância é um período essencial para o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social da criança, que vai do nascimento até os 6 anos de idade, quando se formam as bases para o futuro da criança, inclusive as habilidades e aprendizados”, pontuou.

CAMPANHA NACIONAL

De iniciativa do Ministério da Cidadania e realizada pela Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância (Snapi), a campanha Agosto Verde busca promover e dar visibilidade à pauta da primeira infância no Brasil, em uma ação integrada com as coordenadorias estaduais, distrital e federal do programa Criança Feliz e parceiros.

AÇÕES NOS DISTRITOS

Em Rondônia, ações específicas serão feitas pela Seas, de 18 a 23 deste mês, nos distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre do Abunã e Extrema, com o objetivo de proporcionar momentos de troca de informações, realizar o cadastramento de gestantes noMamãe Chegueie a entrega dos kits natalidade.

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Thaíssa Brandão

Secom - Governo de Rondônia